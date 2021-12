'Corrupção não é insuperável', diz juiz da operação Lava Jato

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, afirmou que o combate a corrupção é o "único objetivo comum" em uma democracia plural, em referência aos protestos realizados no País no último fim de semana. O magistrado disse acreditar que a corrupção não é insuperável e que é possível vencê-la com "apoio das instituições democráticas".

Moro recebeu nesta quarta-feira, 18, o prêmio de "Personalidade do Ano", do jornal O Globo. "Por mais plural que seja a democracia, existe um consenso. Todos são contra a corrupção e todos concordam, seja aqueles à esquerda, seja à direita, que a corrupção, quando identificada e provada, deve ser punida. Brasil já enfrentou desafios muito maiores. A corrupção é mais um. Não vejo nenhum problema como insuperável. Com apoio das instituições democráticas, conseguiremos acabar com ela", discursou o magistrado.

No discurso, o juiz se disse "tocado" com as manifestações do último fim de semana. "É bonito numa democracia ver o povo na rua. Mesmo com grupos tão plurais, o único objetivo comum é acabar com a corrupção".

Moro também se disse "constrangido" por receber o prêmio por um processo ainda em curso, e evitou comentar o andamento das investigações. Disse que, como juiz, "não pode fazer promessas de julgar de determinada maneira". Segundo ele, seu compromisso é julgar "no império da Lei e aplicar a sentença da maneira igual". "O que posso dizer é que vamos adiante com esta ação", completou.

O magistrado foi aplaudido de pé ao receber o prêmio. Ele ainda destacou a atuação do ministro Teori Zavasck, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pelo julgamento dos envolvidos que tem prerrogativa de foro privilegiado.

"Esse é um trabalho que não é só meu, é coletivo. Nossa única preocupação é chegar ao final deste trabalho garantindo o devido processo legal, sem atropelamento. Mas, claro, esse prêmio é um reconhecimento pela qualidade do trabalho", afirmou.

O juiz, que integra a 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramita as principais ações decorrentes da Operação Lava Jato, disse não se sentir "confortável" para comentar um processo ainda em andamento. Segundo Moro, não é possível prever "o que vai se descobrir e o que não vai ser". "Não sei exatamente o que está por vir. É um caso em andamento, não tem como prever o futuro, o que pode acontecer, ou o que vai se descobrir e o que não vai", afirmou, ao chegar à solenidade de entrega da premiação, no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio.

Esta é a décima segunda edição do prêmio. No último ano, o vencedor da categoria de "Personalidade do Ano" da premiação foi o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa.

