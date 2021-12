Corregedor do CNJ diz que TJ-BA comprou 8 mil latas de leite

A compra de oito mil latas de leite em pó pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), ano passado, deixou espantado o corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Francisco Falcão, que iniciou nessa segunda-feira, 3, uma nova correição, de três dias, no TJ-BA. Falcão produziu no ano passado o relatório que determinou o afastamento pelo CNJ da presidência do Judiciário baiano o desembargador Mário Alberto Hirs e a desembargadora Telma Brito. Eles estão sendo investigados por supostas irregularidades envolvendo precatórios.



Além do caso do leite, Falcão disse que, entre as distorções encontradas no TJ-BA estava a falta de licitação na contratação de serviços e compras. "Parece que a Lei das Licitações nunca existiu para o Tribunal da Bahia", declarou. Ele confirmou que o CNJ está investigando também casos de nepotismo e a venda de sentenças por desembargadores baianos. O corregedor não quis informar detalhes, "para não dar o caminho para os investigados" e contou que o caso está afeto à Polícia Federal e Receita Federal.

Após a entrevista de Falcão, a ex-corregedora do CNJ Eliana Calmon, que iniciou as investigações no Tribunal da Bahia, disse que seriam seis os desembargadores investigados por venda de sentenças.



Francisco Falcão prestigiou a posse do novo presidente do TJ-BA, Eserval Rocha, na manhã dessa segunda no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. Disse trazer "uma palavra de apoio" do presidente do CNJ Joaquim Barbosa ao novo dirigente e elogiou Eserval pelas medidas moralizadoras que vem tomando desde que assumiu o comando do Judiciário do Estado ano passado em substituição a Hirs.

