Corpos devem ser liberados do IML neste sábado

O governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou, na noite desta sexta-feira, 15, que os trabalhos de identificação dos restos mortais das sete vítimas do acidente com o jato Cessna podem ser concluídos por volta de 14h deste sábado, 16. Se isso se confirmar, os corpos serão liberados no final da tarde. "Essa é a expectativa. Mas vamos saber amanhã (hoje) cedo", disse.

Segundo Alckmin, a equipe do Instituto Médico Legal (IML) passaria a noite confrontando as amostras genéticas das vítimas. De acordo com o governador de Pernambuco, João Lyra Neto (PSB), que acompanhou nesta sexta em São Paulo os trabalhos de identificação, os restos mortais de Campos devem ser embarcados para o Recife às 17h, na base aérea de Guarulhos.

No fim da manhã, a Secretaria de Estado de Segurança Pública divulgou uma nota informando que a equipe do IML, formada por 50 profissionais, fazia os exames de DNA dos restos mortais. Os primeiros exames devem ficar prontos na manhã deste sábado.

A partir desta etapa, a equipe terá um perfil genético dos restos mortais para comparar com as informações genéticas dos parentes das vítimas, para então conseguir identificar os mortos.

Segundo a pasta, cinco caminhões vieram de Santos transportando os restos mortais. Na tarde desta sexta, o secretário estadual de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, esteve no IML.

Liberação

Conforme os corpos forem sendo identificados, atestados de óbito serão emitidos e as vítimas liberadas para o velório. A família de Eduardo Campos quer que todos saiam do IML ao mesmo tempo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

