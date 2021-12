Corpo do vereador Ronny Miranda é sepultado em Feira de Santana

O corpo do presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho (PHS), de 42 anos, foi sepultado na tarde desta sexta-feira, 11, na mesma cidade onde atuava (distante a 109 km de Salvador). Ronny Miranda morreu vítima de um infarto.

Com a presença de familiares, amigos, autoridades e lideranças políticas, o sepultamento aconteceu no cemitério Jardim Celestial, por volta das 17h. O velório foi realizado no salão de entrada da Câmara de Vereadores.

Segundo informações do site Acorda Cidade, por volta das 15h, o corpo do vereador saiu em cortejo no carro do Corpo de Bombeiros até o cemitério.

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM), decretou na manhã desta sexta-feira, 11, luto oficial de três dias no município.

Parentes e amigos foram prestar as últimas homenagens ao vereador

