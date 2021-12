Corpo de Zezéu Ribeiro será cremado nesta sexta

O corpo do conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia e ex-deputado federal pelo PT Zezéu Ribeiro será cremado nesta sexta-feira, 27, às 11 horas, no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas.

Zezéu morreu na última quarta, 25, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado com problemas hepáticos e renais, aguardando um transplante de fígado.

O velório foi realizado nesta quinta, 26, no Palácio da Aclamação, não poderia ser diferente do que ele personificou ao longo dos seus 65 anos de vida.

A antiga residência oficial dos governadores da Bahia foi ocupada, democraticamente, pelo governador Rui Costa, pelo ministro da Defesa Jaques Wagner, deputados, vereadores, autoridades de vários poderes e por gente simples da periferia de Salvador e do interior do estado, que foram se despedir do amigo.

A esposa Lola, os filhos Adriano, Claudio e Júlia, a mãe dona Joana Angélica, conhecida por Jane, os irmãos Pola e Dôia, e netos, acompanharam o velório desde as 9h40, quando o corpo de Zezéu chegou ao Palácio da Aclamação.

Flores brancas e amarelas, postadas logo à entrada do salão, traduziam o sentimento da família, de que a morte não interromperá os ideais e o legado deixados pelo político petista. No cartão assinado por Lola, companheira de Zezéu desde a adolescência, uma demostração deste compromisso: "Com você vai o meu coração até a próxima encarnação".

Lola disse que foram 48 anos de convivência com o marido, desde que o conheceu, ao 15 anos. Apesar de estar com o coração partido, disse que se sentia gratificada com o carinho e admiração com que as pessoas falam de Zezéu.

"Aprendi muito na minha vida com ele, com a dignidade, com a postura dele, o caráter, a seriedade e a forma de aceitar o outro. É uma parte de mim que está indo embora. Mas tenho que me refazer, tenho minha família e preciso prosseguir".

Sentada ao lado da urna funerária do filho, dona Jane, 91 anos, não escondia a surpresa com a morte de Zezéu. "Para mim ele ainda está vivo. Estou vendo ele aqui e tenho vontade de levar para casa", disse ela em lágrimas, lembrando que Zezéu foi "um bom filho, bom marido, bom deputado, bom servidor. Graças a Deus só me deu orgulho".

Vida ética

O perfil de homem público voltado para o bem comum, com uma vida dedicada à pratica de uma política ética, para a coletividade e de personalidade conciliadora, foi destacado por companheiros de partido, como o ex-presidente da Petrobras Sérgio Gabrielli, os vereadores Waldir Pires e Gilmar Santiago, e o ex-deputado e ex-conselheiro do TCE Zilton Rocha.

A senadora Lídice da Mata (PSB-Ba), que conheceu Zezéu antes de iniciar na política, quando ele ajudava a organizar a resistência à ditadura, definiu Zezéu como "um artesão da política"."Ele tecia cada retalho para construir o conjunto da colcha", afirmou.

O senador Walter Pinheiro (PT-BA) - que com Zezéu e Zilton Rocha formaram a primeira experiência da bancada coletiva no PT quando vereadores de Salvador - fez um discurso emocionado em homenagem ao amigo, após o ato ecumênico aberto pelo padre José Carlos.

Também falaram a Pastora Sabina, da comunidade de Águas Claras e Cajazeira, e a irmã Detinha, do jardim Santo Inácio, e a ex-prefeita de Itiúba, Cecília Petrina.

A pedido de Júlia, filha de Zezéu, a cerimônia foi encerrada com todos cantando o jingle que marcou a trajetória política do pai que tem com refrão "Zezéu vou votar em você ...", de autoria de Jorge Portugal e gravado pelo arquiteto Valdinei Nascimento que puxou o coro.

