Corpo de Zezéu Ribeiro é velado no Palácio da Aclamação

O corpo do conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia e ex-deputado federal pelo PT Zezéu Ribeiro é velado nesta quinta-feira, 26, no Palácio da Aclamação, no Campo Grande. Será realizada uma missa ecumênica no local por volta das 17 horas.

O governador Rui Costa deve comparecer ao velório no período da tarde, de acordo com a assessoria do governo estadual. Não há informações sobre o local e horário do enterro.

Ele morreu nesta quarta-feira, 25, aos 65 anos, em São Paulo. Zezéu estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês para tratar de complicações decorrentes de uma hemorragia digestiva.

Por conta da morte, o governo decretou luto oficial de três dias. Zezéu deixou três filhos e a mulher Lola.

"A memória é de um companheiro exemplar, de sorriso fácil e de grande dedicação à causa pública e ao bem comum", disse o governador, destacando a atuação do arquiteto e urbanista na defesa de políticas de habitação e na superação das desigualdades regionais no país.

PT

Zezéu se filiou ao PT em 1982, dois anos depois da fundação do partido. Ele foi vereador de Salvador em três mandatos e elegeu-se deputado federal em 2002, sendo reeleito mais duas vezes.

Ele também disputou o governo da Bahia, em 1992, e foi secretário de Planejamento de Jaques Wagner. Em 2014, após renunciar ao mandato de deputado, assumiu o cargo de conselheiro do TCE.

