Corpo de Zezéu Ribeiro é cremado em cerimônia íntima

O corpo do conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia e ex-deputado federal pelo PT Zezéu Ribeiro foi cremado nesta sexta-feira, 27, no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. A cerimônia foi fechada ao público e teve a participação de familiares e amigos do político.

Zezéu morreu na última quarta, 25, em decorrência de problemas hepáticos e renais. O ex-deputado estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e aguardava para realizar um transplante de fígado.

O corpo dele foi velado nesta quinta, 26, no Palácio da Aclamação. O governador Rui Costa e o ministro da Defesa Jaques Wagner, além de deputados, vereadores e outras autoridades prestaram a última homenagem ao petista.

A esposa Lola, os filhos Adriano, Claudio e Júlia, a mãe dona Joana Angélica, conhecida por Jane, os irmãos Pola e Dôia, e netos, acompanharam o velório desde as 9h40, quando o corpo de Zezéu chegou ao Palácio da Aclamação.

