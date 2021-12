Corpo de Waldir Pires é cremado em Salvador

O corpo do ex-governador da Bahia Waldir Pires foi cremado na manhã deste domingo, 24, no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

A solenidade reuniu familiares, amigos e admiradores do político baiano. O caixão foi coberto com as bandeiras da Bahia e do Brasil, em homenagem à trajetória política do ex-governador.

O velório de Waldir Pires ocorreu neste sábado, 23, no Mosteiro de São Bento, local que possui um significado específico para a família. De acordo com Francisco Waldir de Souza Filho, filho de Waldir, as bodas de ouro (50 anos de casamento) dos pais foram realizadas no mosteiro, em 2001.

As missas do falecimento da mãe, que ocorreu em 2005, são realizadas todos os anos no local. O ex-governador também havia comemorado seus 90 anos no mosteiro.

Waldir Pires morreu na manhã de sexta-feira, 22, após ser internado no Hospital da Bahia, em Salvador, com um quadro de pneumonia. Segundo a unidade de saúde, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Filho de Waldir Pires e outros familiares dão adeus ao político baiano (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

História

Waldir nasceu em Acajutiba (a 185 quilômetros de Saslvador), em 21 de outubro de 1926. "Waldir, inegavelmente, é um personagem grandioso de nossa história – da Bahia e do Brasil", afirma o jornalista e escritor Emiliano José, autor da biografia do político, em artigo publicado em A TARDE.

No livro lançado no último dia 14, ele descreve a infância de Waldir em Amargosa, passa por Nazaré das Farinhas, onde ele cursa o ginásio no Clemente Caldas; o Colégio Central, onde faz o Clássico; e a Faculdade de Direito da Ufba, sendo o orador da turma de 1949.

Ainda na publicação, é narrado que, aos 24 anos, o político é nomeado secretário do governo Regis Pacheco (1951/55), indicado por Antonio Balbino, espécie de seu preceptor na vida política. Balbino depois se elege governador e Waldir, deputado estadual, sendo seu líder na Assembleia Legislativa.

O livro mostra, ainda, a eleição de deputado federal em 1958 pelo PSD, a campanha ao governo em 1962 e a derrota para Lomanto Júnior; a passagem como professor da UnB e sua atuação como Consultor-Geral do governo Goulart.

Corpo de Waldir Pires é cremado em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

