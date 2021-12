Corpo de Prisco Viana é velado em Brasília

O corpo do ex-ministro e ex-deputado Luiz Humberto Prisco Viana é velado nesta sexta-feira, 27, no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília. O enterro será nesta tarde, às 15h30. Prisco Viana morreu nesta quinta, em Brasília, aos 82 anos. Ele sofria do mal de Alzheimer e estava internado há 11 dias no Hospital Santa Lúcia.

Natural de Caetité, sudoeste baiano, jornalista, Prisco foi secretário de Comunicação do governador Luiz Viana Filho no final da década de 1960. Em 1970 elegeu-se pela primeira vez deputado federal, mandato que renovaria várias vezes.

O auge de sua carreira política ocorreu durante o mandato do presidente José Sarney (1985-1990), quando foi ministro da Habitação.

A amizade com Sarney começou no Congresso Nacional. Prisco fundou com Sarney o PSD, em 1980, sucessor da Arena (partido governista que apoiava o regime militar). Hábil negociador, votou em Paulo Maluf na eleição indireta para presidente pelo Congresso, que resultou na eleição de Tancredo Neves, em 1985.

No entanto, tinha boas relações com Tancredo e Ulysses Guimarães. Quando Sarney assumiu a presidência devido à morte de Tancredo, Prisco já estava no PMDB e foi convidado a ocupar o Ministério da Habitação. Iria contrabalançar, no governo federal, o poder do ministro das Comunicações Antonio Carlos Magalhães, de quem era inimigo político.

Os dois viviam às turras no ministério. O prestígio de Prisco em relação a Sarney se ampliou após a Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, quando ele teria articulado entre os congressistas a aprovação do mandato de cinco anos de presidente para Sarney.

Nesse ano, ACM passou a acusar publicamente Prisco de ter usado seu cargo de ministro para distribuir verbas pelo interior da Bahia. Prisco mandou uma carta a Sarney reclamando da situação, mas o presidente resolveu manter os dois no ministério.

Em 2002, Prisco disputou a eleição para governador da Bahia pelo PMDB, mas não conseguiu êxito. Paulo Souto (PFL), candidato de ACM, venceu.

Político influente

O governador Rui Costa lamentou a morte de Prisco. Disse que ele "foi um político influente que, por diversas vezes, representou a Bahia no Congresso Nacional" e "merece todo o respeito e homenagem". Prestou solidariedade aos amigos e parentes de Prisco. "Que a memória deste grande homem possa superar a dor da perda". O presidente do PMDB-BA, Geddel Vieira Lima, manifestou-se pelo Twitter: "Era um homem austero, sério, leal", e se disse "entristecido" com a perda.

