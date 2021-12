Corpo da prefeita de Camacan é velado no Ginásio de Esportes

O corpo da prefeita de Camacan, Ângela Castro (PP), será sepultado às 15h deste sábado, no cemitério de Camacan. A prefeita foi encontrada morta dentro de casa na tarde da sexta-feira, 18, no Edifício Porangaba, no município do sul-baiano.

O velório ocorre desde às 22h da sexta-feira e está sendo acompanhado por familiares, moradores da região e prefeitos de cidades do entorno. As causas da morte ainda estão sendo investigadas. A suspeita é de que ela tenha sofrido um mal súbito.

Ângela Castro tinha 60 anos e deixa dois filhos. Era o seu segundo mandato na prefeitura de Camacan.

