Coronel diz que enxugamento de pessoal será economia para emendas parlamentares

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 8, o presidente da Assembleia Legislativa, Ângelo Coronel (PSD) confirmou que será implantado corte de pontos em deputados faltosos nas Comissões e que montou uma auditoria técnica na Casa para enxugar ainda mais a estrutura de pessoal da máquina.

Ele revelou, ainda, que com o dinheiro que for economizado com o pessoal exonerado ou devolvido para seus orgãos de origem, cerca de R$ 3 milhões até hoje, será devolvido ao Executivo para que seja transferido como emendas parlamentares aos 63 deputados de forma igualitária e independente de bandeira partidária.

Nova leva de devoluções deve ser publicada do Diário Oficial desta quinta, 9, desta feita, de policiais militares que ocupam funções administrativas. Diz o presidente que eles retornarão ao policiamento

adblock ativo