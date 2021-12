Coronel da PM diz que pensou em bater em Kannário: "Não aguenta um tapa"

O coronel Humberto Sturaro afirmou, em entrevista à Rádio Metrópole, que o cantor Igor Kannário “não aguenta um tapa” e admitiu que pensou em confrontar o artista, ao encontrá-lo em um restaurante.

“Encontrei no Boi Preto, pensei duas vezes, sabia? Olhei uma, olhei duas, olhei três. Desculpe a sinceridade, pensei: 'tá me devendo uma, vou cobrar agora'. Mas depois vai dizer que fiz porque sou coronel, porque sou polícia. Outra coisa: não é meu peso, não é meu quilo. É até uma covardia. Deixa ele seguir o caminho”, relatou o coronel.

Kannário voltou a se envolver em polêmica com a Polícia Militar no Carnaval deste ano, ao acusar policiais de agredir foliões. Na segunda-feira, 24, em desfile no circuito Osmar, o cantor pediu vaias para a polícia e disse que, fosse morto, teria sido alguém da PM.

Kannário não se manifestou sobre a fala do coronel, mas voltou a postar uma mensagem sobre o assunto nesta quinta-feira, 27. “Quem se posiciona na vida estará de pé em quaisquer circunstâncias. Estar em cima do muro é lugar de medroso”, escreveu, no Facebook.

