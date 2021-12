Coordenador de Campos 'vacila' e deixa a campanha

O jornalista Marco Bahé se afastou neste domingo, 8, do posto de coordenador de redes sociais da pré-campanha do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos à Presidência depois de publicar um comentário em seu perfil pessoal no Facebook, no qual vinculou o pré-candidato do PSDB, Aécio Neves, ao uso de drogas.

"Vai ter coca, Aécio Neves", diz o texto que foi apagado do perfil de Bahé pouco depois da publicação. Ainda neste domingo, o jornalista se justificou no Facebook dizendo que a mensagem de caráter pessoal "deveria ser publicada em um grupo fechado, de amigos, mas aparentemente acabou vazando" e assumiu a culpa com os marcadores #vacilo e #destavezfuieu.

Mais tarde, diante da repercussão negativa da publicação, Bahé disse que se afastou da pré-campanha de Campos "há vários dias" para se dedicar a um curso de mestrado.







No entanto, segundo a assessoria de imprensa de Campos, Bahé só pediu afastamento neste domingo, depois que o caso veio à tona. Em entrevista ao programa "Roda Viva", da TV Cultura, na semana passada, Aécio disse nunca ter usado cocaína.

No início do ano, o texto "A Balada do Eduardo", publicado no perfil do PT no Facebook, chamava Campos de "playboy mimado". A publicação provocou uma crise na direção petista. Na época, Campos reagiu nas redes sociais, ainda sob a coordenação de Bahé, dizendo que "os cães ladram e a caravana passa", e classificando a publicação do PT como "ataque covarde".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

