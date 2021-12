Coordenador da Codesal é preso pela PF em operação que deteve Geddel

O coordenador-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Gustavo Ferraz, foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira, 8. Ferraz foi detido na mesma ação que deteve o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB).

O político baiano cumpria prisão domiciliar, mas teve a prisão preventiva solicitada após a apreensão de R$ 51 milhões em um apartamento na Graça, em Salvador.

De acordo com a decisão do juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito federal, foram encontradas digitais de Gustavo Ferraz, além de Geddel, no dinheiro encontrado no apartamento.

A suspeita é que ele, que já foi assessor do peemedebista, foi responsável por buscar em 2012 valores ilícitos enviados para por um emissário do ex-deputado Eduado Cunha (PMDB).

A quarta fase da operação Cui Bono também cumpriu três mandados de busca e apreensão, sendo um no apartamento da mãe de Geddel, que mora no mesmo edifício do filho, no Jardim Apipema.

Gustavo Ferraz, que também é do PMDB, foi assessor de Geddel. A assessoria da Prefeitura de Salvador, por meio de nota enviada por volta das 10h, informou que coordenador foi exonerado.

Fraude na Caixa

A operação Cui Bono investiga fraude na Caixa Econômica Federal na época em que Geddel foi vice-presidente de pessoa jurídica do banco, entre 2011 e 2013.

O político baiano já tinha sido preso em julho, mas teve a prisão domiciliar concedida. Com a descoberta do apartamento com R$ 51 milhões, a PF solicitou a prisão preventiva do político baiano, o que endossado pelo Ministério Público Federal (MPF).

O pedido foi aprovado pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília.

