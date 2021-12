Controle de contas: preocupação de faraós a presidentes

O controle de contas surgiu com os primórdios do Estado organizado. Os primeiros registros contábeis são datados de 4 mil anos antes de Cristo, encontrados na Mesopotâmia. Materiais foram descritos também em papiros do reinado do faraó egípcio Manés I (3 mil a.C.). Há referências de controles nos códigos de Hamurabi, (Babilônia), Manu (Índia) e na Bíblia.



A pesquisa sobre os primórdios do controle de contas está no livro "Uma Breve História do Controle, na visão de um Tribunal Centenário", escrito por Cristina Britto, lançado por ocasião das comemorações dos 100 anos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. No Brasil o controle sempre foi difícil, no passado, pelo modelo de colonização privatista.



Conforme "Uma breve história do controle", o primeiro esboço de um tribunal de contas ocorreu na Grécia Antiga, formado por dez tesoureiros, chamados "hellenotamiai", guardiões da administração pública. Mas foi somente com o Império Romano que os mecanismos de controle foram sistematizados, influenciando todo o Ocidente. "Questores" romanos supervisionavam a cobrança de impostos, a realização de auditorias e proteção do tesouro público. Atuavam como os auditores fiscais atuais. Em Roma, os "questores" auxiliavam magistrados e senadores, auditando contas dos cônsules.



Orçamento equilibrado



Em Roma surgiram com o tempo as figuras dos "praeffecti aerarii" que passaram a gerenciar o erário e o fisco. A expansão de Roma foi tamanha que o império ruiu. O orador e político romano (Marcus Tullio) Cícero, tem uma máxima, dita em 55 a.C., que deveria servir como regra nos dias de hoje no Brasil: "O orçamento nacional deve ser equilibrado, a dívida pública reduzida, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. Os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos se a nação não quiser ir à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar, em vez de viver à custa do Estado". Ou seja, a preocupação em controlar os recursos públicos para distribuí-los de forma a amparar a população é milenar.



O sistema de colonização implantado no Brasil pelos portugueses não se preocupou muito com o controle de contas pela impossibilidade de fiscalização.



A raiz da nociva mistura do público e privado no Brasil vem justamente daí. Historiadores citam sempre o modelo de capitanias hereditárias como a inauguração dessa falta da presença do Estado. A colonização foi terceirizada a particulares.



Quem se aventurava a explorar as riquezas do Brasil tinha concessões enormes. O donatário era uma espécie de governador de sua capitania na qual não podia entrar, sem autorização do chefe, qualquer tipo de corregedor ou representante da Justiça.



Com o passar dos séculos, o governo português disseminou um sistema de terceirização que permitia a particulares explorar serviços públicos mediante a compra desse direito. Até a arrecadação de certas taxas e impostos era repassada a negociantes. O governo realizava uma espécie de licitação para escolher particulares. O vencedor pagava uma taxa ao governo (que, de qualquer forma, arrecadava algum recurso), e delegava a esse sujeito a tarefa de coletar os impostos que ficavam para si.



Com a proclamação da República, em 1889, foi criado o Tribunal de Contas da União.



> Ser empalado era castigo a quem não cumpria lei



O livro do TCE faz uma breve citação sobre o controle de gastos indicado na Bíblia, no Eclesiastes, de Salomão. Mas essa preocupação está presente em outras passagens do Antigo Testamento, como a libertação dos judeus após a escravidão na Babilônia. O Rei da Pérsia, Ciro, libertou os judeus, restituiu os bens saqueados no templo deles e promoveu uma campanha de arrecadação de recursos para que o Templo de Jerusalém fosse reconstruído. O Livro de Esdras, da Bíblia, descreve como Ciro listou o material devolvido. "A relação de material é a seguinte: trinta cálices de ouro, mil cálices de prata, vinte e nove facas; trinta taças de ouro, mil taças de prata, 410 danificadas, mil outros utensílios".

O sucessor de Ciro, Dario, concedeu "isenção fiscal" aos judeus na sua jornada de volta à Palestina, indicando que os governadores do seu império deveriam arrecadar impostos como forma de reembolso aos ex-escravos. Se alguém transgredisse o edito, ou seja, promovesse alguma "pedalada fiscal" a punição era bem mais severa que os dias de hoje. Ao morador da região que se recusasse a contribuir: "arranque-se de sua casa uma viga de madeira, ela será erguida e nela seja empalado".

O sacerdote Esdras, secretário da Lei de Deus, recebeu a missão de levar o material para a Palestina onde o templo dos judeus seria reconstruído. Novamente, nessa passagem se observa a atenção com o controle de contas. "Pesei a prata, o ouro, os utensílios, oferendas que o rei, seus conselheiros, seus príncipes e todo Israel que se achava lá tinham feito para o Templo de nosso Deus".

