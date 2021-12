Contrato para metrô Salvador-Lauro de Freitas é assinado

O contrato que prevê a realização do Programa de Viabilização do Metrô foi assinado nesta segunda-feira, 22, pelo governador Jaques Wagner e os prefeitos Antonio Carlos Magalhães Neto (Salvador) e Marcio Paiva (Lauro de Freitas), no Salão de Atos, na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

No acordo, fica determinado que o Estado viabilizará a conclusão da Linha 1 do metrô (Lapa a Pirajá) e a implantação da Linha 2 do metrô (Paralela a Lauro de Freitas), além de definir as regras de administração. A tarifa de integração entre o metrô e o sistema de ônibus de Salvador será de R$ 1,10.

Também foi assinada a transferência para o Governo da Bahia a administração da Companhia de Transporte de Salvador (CTS), responsável pelos trens do subúrbio.

Ainda segundo o contrato, a administração da Estação Pirajá ficará sob a responsabilidade do governo estadual, enquanto a Estação da Lapa será administrada pela prefeitura.

A previsão é que o Edital de Licitação do metrô seja publicado em 20 dias, segundo o governador Jaques Wagner. O modelo de gestão adotado é de Parceria Público Privada (PPP).

