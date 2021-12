Contra fusão do DEM, Caiado coloca Neto como opção para 2018

Em visita a Feira de Santana no final de semana, o líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado, rejeitou a ideia de uma fusão do seu partido com qualquer outra legenda e colocou - além de si mesmo - o prefeito de Salvador, ACM Neto, como possível candidato à presidência da república em 2018, apesar de o gestor estar ainda em seu primeiro mandato à frente do Executivo municipal.

"A figura mais expressiva do partido hoje é o prefeito ACM Neto. É um político precoce. Não se pode desmerecer a sua capacidade de articulação", afirmou Caiado, representante da bancada ruralista, que participou no domingo, 22, em Feira do Encontro de Muares de Sela, evento que reúne criadores de diversos estados. Fora do país, Neto não encontrou Caiado na viagem à Bahia.

No começo deste ano, ganharam força novamente os rumores de que o prefeito de Salvador estaria de saída do DEM, rumo ao PDT, ou costuraria uma fusão entre os dois partidos - cenário ao qual Caiado se opõe completamente.

"O Democratas é um partido de sobreviventes. Todos aqueles que tinham pensamento de ficar na sombra do governo, de serem mais cortesãos palacianos, já saíram do partido. Para quê se unir a um partido governista em um momento em que a sociedade não quer ouvir falar o nome da Dilma e do PT?", questionou.

De acordo com o senador, uma fusão com uma sigla oposicionista, como o PSDB, também não seria vantajosa para o DEM. "A conta vai ser zero. Para quê somar? Só para criar conflito em alguns estados? O partido tem que seguir sua trajetória, não tem que se juntar aos iguais", declarou Caiado.

Para o senador, o partido já deve começar a se organizar para a disputa presidencial de 2018. "O sentido é nos apresentarmos, irmos para encontros em toda a sociedade. Antes o cidadão estava anestesiado: 'O PT é bom'. Isso acabou", disse.

Impeachment e CPI

Um dos maiores opositores aos governos petistas, Caiado afirmou que o impeachment não pode ser tratado como uma "palavra proibida" ou confundido com um "golpe".

"É um processo, dentro do Estado Democrático de Direito, que pode ser aberto em caso de crimes de responsabilidade do presidente", declarou, ao lembrar que a lista dos parlamentares envolvidos na Operação Lava Jato e os atos favoráveis ao impeachment, previstos para o dia 15 de março, poderão dar o "substrato para que o processo avance".

Coletor de assinaturas para instalar no Senado uma CPI do BNDES, o democrata defendeu que o ex-presidente Lula seja convocado a depor na CPI da Petrobras, que será instalada esta semana.

"E a presidente poderia ir, caso queira se explicar. Não se pode ficar só com os intermediários. Ninguém assalta a Petrobras por meio de assessores", disse.

