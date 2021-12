Contêineres: deputado denuncia prejuízo de R$ 1,3 milhão

No seu primeiro discurso no Parlamento, o deputado Uziel Bueno (PTN), denunciou o prejuízo ao erário provocado pela compra em 2008, pelo governo estadual de 20 contêineres, por R$ 1,3 milhão, que estão abandonados, sem uso no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

Munido de fotos, o deputado reclamou que os equipamentos estão "jogados e enferrujados atrás da Lemos Brito. Dinheiro do povo, jogado no lixo". Ele prometeu acionar o Ministério Público e solicitar explicações à Secretaria da Segurança sobre o caso.

O líder do governo, deputado Zé Neto (PT) classificou a denúncia de "tormento requentado", alegando que o governo "já sofreu com o caso no passado e que as explicações serão dadas, se solicitadas oficialmente pelo parlamentar. Alegou que o novato Uziel está "esquentando as turbinas, mas não deve cair no denuncismo como agem alguns integrantes da oposição".

Denuncismo - Pelas contas da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), o número de contêineres é maior, 24, e quase todos estão sendo utilizados: 11 estão no Centro de Operações Policiais para treinamento, três no 5° Batalhão da PM, dois no Batalhão de Guarda, um no Corpo de Bombeiros, três na Secretaria de Agricultura e quatro à disposição da Secretaria de Justiça.

Os contêineres foram adquiridos na gestão do ex-secretário da Segurança Paulo Bezerra e usados para presos provisórios durante o Carnaval. O equipamento se mostrou ineficiente. Cinco presos fugiram. Os que ficaram, queimaram o interior de 16 dos 20 contêineres.

