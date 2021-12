Contas de João Henrique são reprovadas pela 4ª vez seguida

As contas do ex-prefeito de Salvador João Henrique, referentes ao exercício de 2012, foram reprovadas pela Câmara Municipal nesta quarta-feira, 1º, por 21 votos a 8. As informações são do site da Casa.

A maior parte dos vereadores seguiu a orientação do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), que recomendou a rejeição em parecer divulgado em dezembro de 2013.

Essa foi a quarta reprovação consecutiva das contas do ex-alcaíde. Com essa definição, todas as finanças concernentes ao 2º mandato de João Henrique, de 2009 a 2012, foram rejeitadas pela Câmara.

Na votação desta quarta, apenas os vereadores Geraldo Júnior (SD), Léo Prates (DEM), Alemão (PRP), Kiki Bispo (PTN), Carlos Muniz (PTN), Toinho Carolino (PTN, Beca (PTN) e José Trindade (PSL) votaram a favor da aprovação das contas.

