Contas de ex-prefeito sem data para votação

A Câmara Municipal de Salvador ainda não tem data para votar as contas de 2009 e 2011 do ex-prefeito João Henrique Carneiro (PP). Os dados foram rejeitados pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Segundo o presidente Paulo Câmara (PSDB), ainda que isso agora só dependa do Legislativo, o assunto ainda será decidido na próxima semana. As contas estão na ordem do dia, mas podem ser votadas em regime de urgência urgentíssima, se isso for aprovado pelos vereadores.

"A mesa diretora discutirá o tema na segunda-feira, mas as atividades legislativas, de um modo geral, terão início após a eleição de presidentes e vice-presidentes das comissões temáticas, que será realizada na terça-feira", disse Paulo Câmara. O líder da oposição, Gilmar Santiago (PT) defende a votação imediata das contas do ex-prefeito.

Comissões - "Devemos fazer um esforço no sentido de votar o regime de urgência. O governo já passou e as contas continuam aí", disse Santiago. Atualmente, existem 105 projetos na ordem do dia. "Havia 630 projetos a serem votados, mas boa parte dos projetos de vereadores que não se reelegeram foi retirada", diz. Câmara também espera que o Executivo encaminhe na segunda quinzena de fevereiro a reforma tributária, como previsto.

"O vereador Edvaldo Brito (PTB) também deverá concluir na próxima semana o projeto de reforma do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município", assinalou. A reportagem tentou ontem, sem sucesso, contato com Edvaldo Brito.

As articulações para a presidência e vice-presidência das comissões - que têm sete membros e dois suplentes já definidos - foram iniciadas desde a campanha de Câmara para a presidência da casa.

"Nosso acordo foi deixar as comissões de Planejamento, Educação, Saúde e Transporte com a oposição", afirmou Câmara. Ontem, Quarta-feira de Cinzas, houve dificuldades para contato com integrantes do Legislativo, mas as especulações apontam o vereador J. Carlos Filho (PT) como presidente da comissão de Saúde e Marcell Moraes (PV) da Comissão de Direito do Cidadão. Planejamento Urbano seria presidida por Suíca (PT), Finanças e Orçamento por Cláudio Tinoco (DEM), Constituição e Justiça por Kiki Bispo (PTN), Educação por Silvio Humberto (PSB) e Desenvolvimento Econômico e Turismo por Tiago Correa (PTN) e Defesa da Mulher por Tia Eron (PRB).

A presidência da Comissão de Transportes tem três candidatos na disputa, Henrique Carballal, Euvaldo Jorge e Alberto Braga. Se prevalecer o acordo feito para eleger Câmara, Carballal será o eleito.

