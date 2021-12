Contas de Dilma estão disponíveis na internet

Está disponível na internet a prestação de contas de 2012 da presidenta da República, Dilma Rousseff. O documento, já enviado ao Congresso Nacional pelo Palácio do Planalto, foi liberado pela Controladoria-Geral da União (CGU) para que todos tenham acesso, em cumprimento às disposições legais.

A CGU informou que a prestação de contas é enviada todos os anos ao Congresso Nacional, no prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, para ser apreciada com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU).

Dividido em sete partes e com mais de 880 páginas, o documento foi elaborado pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão (Mpog) e pela CGU. No documento de prestação de contas da presidenta da República consta desde a política econômico-financeira e social do governo até os sistemas de custos do governo federal.

A elaboração da prestação de contas teve início em novembro de 2012 e inclui todos os ministérios, bancos federais e secretarias responsáveis pela implementação das políticas de arrecadação e aplicação de recursos públicos federais.

A CGU destaca que, na prestação de contas, é importante observar a condução das políticas de assistência social, "notadamente as que envolvem o Programa Brasil sem Miséria, bem como as ações que garantem o crescimento inclusivo da população".

adblock ativo