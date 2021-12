Consultoria vai trabalhar de graça em reforma, diz ACM Neto

O prefeito eleito ACM Neto (DEM) confirmou ontem a atuação da consultoria norte-americana McKinsey para apoiá-lo na elaboração da reforma administrativa que pretende encaminhar ainda este ano para apreciação da Câmara de Vereadores, com o apoio do prefeito João Henrique (PP). "Fui buscar o que está dando certo fora da cidade. Busquei o suporte de uma consultoria de suporte mundial. Eles já começaram a trabalhar para estudar a reforma administrativa da prefeitura", afirmou ACM Neto em entrevista à rádio Metrópole.

Responsável pelo suporte na elaboração do programa de governo do prefeito eleito, a McKinsey vai atuar "de maneira voluntária" na concepção da reforma, segundo adiantou nesta terça-feira ao A TARDE o próprio ACM Neto. Segundo ele, não haverá custos adicionais nem para o seu partido, nem para a prefeitura.

Secretário municipal da Fazenda, Oscimar Torres confirmou que não há no orçamento da prefeitura recursos específicos para custear a contratação de empresas para dar suporte à transição: "O custo que teremos será com a liberação dos servidores que vão dar suporte à transição e com o espaço de trabalho da equipe, que ainda não foi definido", explicou.

Coordenador da equipe de transição, o ex-governador Paulo Souto preferiu não adiantar qual será o objeto da reforma administrativa, mas destacou que já existem ideias preliminares que estão sendo examinadas desde a semana passada. "No momento certo, o prefeito eleito vai anunciar quais serão as principais medidas da reforma a administração", garantiu Souto.

Reunião - Foi realizada na tarde de ontem a primeira reunião entre Paulo Souto e os representantes do prefeito João Henrique na transição - os secretários municipais Oscimar Torres, Paulo Damasceno e o chefe de gabinete João Cavalcanti. Na reunião, foram definidas questões operacionais do funcionamento da equipe de transição e da metodologia de trabalho. "Foi uma reunião preliminar em que definimos questões mais operacionais", afirmou Souto.

Também esteve na mesa de discussões questões relativas à situação financeira do município, com destaque para os contratos da Secretaria da Saúde com organizações sociais e entidades filantrópicas, que atendem pelo Sistema Único de Saúde.

Souto anunciou, nesta terça, os nomes indicados pelo prefeito eleito para a equipe de transição. São eles a vice-prefeita eleita Célia Sacramento (PV), o auditor da Secretaria Estadual da Fazenda Celso Tavares, o auditor do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) Cleber Nogueira, a procuradora do município Luciana Rodrigues, o assessor técnico da bancada de oposição Eduardo Merlin, o especialista em políticas públicas Paulo Sérgio Gonzáles e a enfermeira Marta Montenegro Batista, ex-secretária da Saúde de Dias D'Ávila.

*Colaboraram Levi Vasconcelos e Lúcio Távora

