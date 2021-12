Consultoria no Senado aponta que Reforma Administrativa contribuirá para agravamento da corrupção

A Reforma Administrativa enviada ao Congresso pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) poderá gerar aos cofres públicos um prejuízo de pelo menos R$ 115 bilhões, caso entre em vigência a conversão das chamadas funções de confiança, que só podem ser ocupados atualmente por servidores concursados, em “cargos de liderança e assessoramento”, o que permitirá que sejam ocupados por qualquer pessoa.

A estimativa foi feita pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle (Conorf) do Senado Federal com base na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020, enviada pelo governo federal em setembro de 2020.

O relatório aponta a criação de cerca de 1 milhão de novos cargos comissionados e alerta que práticas corruptas tendem aumentar quando mais pessoas sem vínculo com a administração atuam no serviço público. A Conorf avalia que a PEC “contribuiria para o agravamento da corrupção no país” e deveria ser chamada de “contrarreforma administrativa”.

Relator da proposta na comissão especial criada na Câmara Federal para discutir o assunto, o deputado Arthur Maia (DEM), em recente entrevista à A Tarde FM, afirmou ser contra a mudança.

“Vou seguir a lógica do que venho fazendo na Câmara: diminuir a presença das indicações políticas na administração pública. Se isso foi feito nas empresas estatais, muito maiores motivos temos para que o mesmo se faça na administração pública”, defendeu o demista.

A Conorf argumenta ainda que a reforma administrativa, da maneira como foi enviada, permitirá que defensores do interesse privado “ocupem todos os postos de comando do serviço público” e comandem a força de trabalho estatal.

A consultoria ressalta que pessoas sem vínculo com a administração pública poderão ser indicadas para cargos de execução, antes reservados a servidores concursados. “Teríamos, assim uma expansão de pelo menos 29% no montante de postos que podem ser ocupados por pessoas sem vínculo”, calcula.

Ela alerta ainda que a ampliação de contratos de gestão também é um fator de risco e a medida “permitirá a criação de verdadeiros feudos na Administração, com a constituição de submundos jurídicos, orçamentários e financeiros”.

