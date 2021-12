Consórcio de governadores do Nordeste apresenta oportunidades de negócios na França

Em sua primeira articulação internacional, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste), formado por governadores da região, iniciou nesta segunda-feira, 18, uma missão na Europa com o objetivo de ampliar o fluxo de negócios com investidores europeus.

O grupo, presidido pelo governador da Bahia, Rui Costa, participou de um evento em Paris, no qual apresentou a 40 empresários franceses um mapa de oportunidades de investimentos no Nordeste. O consórcio também destacou o potencial de consumo e de desenvolvimento da região, que possui um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 898,1 bilhões, o que equivale a 14% do PIB brasileiro.

“Queremos, com essa visita, aumentar os números de nossa relação comercial com a Europa. O Nordeste é a região do Brasil que tem crescido acima da média. Temos 33 projetos para licitar em PPPs, representando R$ 27 bilhões em investimentos”, pontuou Rui Costa.

Após a passagem por Paris, o grupo estará em Roma na quarta-feira, 20, e em Berlim, na quinta, 21, e na sexta-feira, 22. Além de Rui Costa, fazem parte da comitiva Renan Filho (Alagoas), Camilo Santana (Ceará), João Azevêdo (Paraíba), Paulo Câmara (Pernambuco), Wellington Dias (Piauí), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), assim como o vice-governador Carlos Brandão (Maranhão). O estado de Sergipe está sendo representado pelo superintendente de Parcerias Público Privadas, Oliveira Junior.

