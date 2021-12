"Considero-me preso político", diz Genoino

Condenado a 6 anos e 11 meses de prisão pela participação no esquema do mensalão, o ex-presidente do PT, José Genoino, divulgou uma nota oficial na tarde desta sexta-feira, 15, na qual reitera ser inocente e diz considerar-se um "preso político". Genoíno foi o primeiro a receber ordem de prisão do STF, segundo informações da Folha de São Paulo.

O Supremo Tribunal Federal expediu 12 mandados de prisão contra os condenados no processo do mensalão mas a lista ainda não foi divulgada. O ex-ministro José Dirceu também está no grupo.

Genoino disse ainda ter sido condenado por que era presidente do PT na época do escândalo e afirma que não existem provas das acusações contra ele. "O empréstimo que avalizei foi registrado e quitado", diz a nota.

O ex-presidente do PT foi condenado por corrupção ativa e formação de quadrilha. A segunda condenação, contudo, está embargada e seu julgamento deve ser retomado em 2014, pois ele obteve 4 votos favoráveis a sua absolvição por este crime no Supremo.

