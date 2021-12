Conselho debate tática para disputa de 2016

Na primeira reunião do Conselho Político para tratar das eleições de 2016, sob o comando do governador em exercício, João Leão (PP), dirigentes dos principais partidos da base concordaram que a estratégia eleitoral deve levar em conta o impacto que a crise na política e na economia terá na disputa pelas prefeituras.

O entendimento é de que o processo eleitoral só esteja consolidado, seja para o governo ou para a oposição, em meados do próximo ano. Outro aspecto que torna o cenário indefinido é o prazo elástico para troca partidária, que com a minirreforma eleitoral passou a ser de até seis meses antes do pleito,

"Tudo vai depender da conjuntura. Se até lá a economia der sinais de recuperação e o governo retomar a governabilidade, quem estiver na base sai fortalecido. Se a crise se aprofundar, a oposição ganha fôlego", analisou o presidente estadual do PCdoB, deputado federal Daniel Almeida.

Apesar das incertezas, João Leão defendeu a manutenção da aliança vitoriosa que elegeu o governador Rui Costa (PT) na disputa do governo em 2014.

O secretário de Relações Institucionais, Josias Gomes, disse que no encontro foram discutidas alguma diretrizes para a disputa das prefeituras, com destaque para as 52 maiores cidades baianas.

Ficou acertado que nas cidades onde pode haver segundo turno - Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista -, partidos da base devem sair com mais de um candidato a prefeito.

No próximo dia 28, o Conselho Político volta a se reunir, para novas avaliações sobre o cenário eleitoral. Para o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, importante é que a coalizão governista seja mantida nos principais municípios.

Também participaram da reunião a senadora Lídice da Mata (PSB-BA), os deputados federais, João Carlos Bacelar (PTN) e João Bacelar (PR), o deputado estadual Ângelo Coronel (PSD), e o presidente estadual do PTB, prefeito de Sapeaçu, Jonival Lucas.

