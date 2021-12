Conselho de Ética aprova cassação de Dr. Jairinho

O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou nesta segunda-feira, 28, a cassação do mandato do Dr. Jairinho. A votação foi por unanimidade: 7 a 0. A perda do mandato será votada na próxima quarta-feira, 30. Se tiver 34 votos, ele perderá o mandato.

O político é acusado de ter participado da morte de Henry Borel, de 4 anos, em março desse ano. Um mês depois do crime ele foi preso pela polícia e segue no complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste. Ele é réu por homicídio qualificado. O julgamento na Justiça Criminal, no entanto, ainda não tem data prevista. O parlamentar carioca deve ser submetido à júri popular.

A defesa de Dr. Jairinho alegou "pressa". Os membros do Conselho de Ética, no entanto, afirmaram que não houve atropelo

