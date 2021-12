Conselheiros rejeitam a quarta conta do 2º mandato de João

O ex-prefeito João Henrique Carneiro (PSL) teve sua quarta conta, de 2012, rejeitada por unanimidade pelo Tribunal de Contas dos Municípios, na sessão desta quinta-feira, 12. Com o resultado, João completa os quatro anos do segundo mandato sem conta aprovada.

O TCM apontou supostas irregularidades semelhantes às que levaram à desaprovação das outras três anteriores: não aplicação de percentual mínimo para a área da educação, excessiva contratação de funcionários sem concurso público e contratação de empresas sem licitação.

O advogado de João, Celso Castro disse que vai recorrer à Justiça Comum para tentar anular o resultado e estranhou que, mais uma vez, o resultado no tribunal tenha sido por unanimidade.

O conselheiro do TCM Raimundo Moreira, relator da matéria, multou o ex-prefeito em R$ 38 mil pelas falhas, determinou o ressarcimento ao erário de R$ 568 mil por despesas de publicidade com características de promoção pessoal, gastos com multas de trânsito de veículos usados por integrantes do governo e pagamentos indevidos a secretários municipais. Pediu ainda que a Assessoria Jurídica formule representação ao Ministério Público Estadual "para adoção das medidas cabíveis".

Sem honrar

Moreira informa que o resultado orçamentário do município de Salvador foi superavitário em mais R$ 55 milhões em 2012 (receita arrecadada atingiu R$ 3,835 bilhões para uma despesa realizada de R$ 3,780 bilhões).

Contudo, assinala que "ao final do exercício, não houve saldo financeiro suficiente para honrar os compromissos deixados, revelando um desequilíbrio fiscal no importe de R$ 481,371 milhões incorrendo o ex-prefeito, em consequência, na inobservância ao disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, por si só, já compromete o mérito das contas".

Um dos pontos considerados mais graves pelo TCM foi o descumprimento da norma Constitucional que determina a aplicação de, no mínimo, 25% da arrecadação na educação. Os técnicos do Tribunal calcularam que apenas 20,08% da receita foram aplicados nessa área

Derrubar na Justiça

O advogado Castro disse que a diferença encontrada no percentual da educação pode ser resultado da mudança de critérios do TCM em relação às despesas da área.

"Há dois anos a verba de pagamento dos aposentados da área era usada no cálculo, agora parece que não. Vamos verificar o que ocorreu para preparar a defesa", declarou.

Castro insiste que o TCM não faz acusações claras e precisas nos seus julgamentos e por isso confia derrubar o resultado na Justiça comum. "Já derrubamos a rejeição das contas de 2009. Vamos entrar com ação para derrubar as outras três", disse.

