Conselheira relatora das contas de Wagner inicia relatório

As contas relativas ao exercício de 2014, último ano do segundo mandato do ex-governador Jaques Wagner (PT), hoje ministro da Defesa - a serem apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) no segundo semestre deste ano - serão relatadas pela conselheira Carolina Costa, representante do Pleno do Ministério Público de Contas (MPC), que já deu a largada para a execução de seu relatório. É a primeira vez que o MPC relata as contas de governo.

Segundos fontes do TCE, a conselheira cercou-se de técnicos experientes para tratar com apuro o resultado das auditorias. A conselheira e sua equipe detectaram a "necessidade de regulamentação das contas prestadas pelo governador, disciplinando a organização e a apresentação das peças imprescindíveis ao exercício do Controle Externo", informa a assessoria de imprensa.

A largada para formatação do processo de julgamento das contas de 2014 foi dada pela conselheira ainda em fevereiro e, semana passada, numa segunda reunião da Comissão, discutiu-se as dificuldades enfrentadas na sua execução. E na próxima quinta-feira, 16, serão entregues ao gabinete da conselheira relatora os primeiros textos elaborados pelas unidades técnicas da Casa.

A comissão é formada por servidores do TCE, em obediência ao que determina o Regimento Interno do órgão. Em razão do volume de temas abordados no Relatório das Contas de Governo, os auditores já estão em plena execução dos trabalhos, realizando as análises a partir das informações extraídas dos sistemas corporativos do Estado e das auditorias executada pelo próprio TCE.

adblock ativo