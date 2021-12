Conquistenses decidem sobre futuro do governo municipal neste domingo

No 1º turno, foram sete candidatos na disputa pela prefeitura da cidade, agora dois tentam ganhar os votos dos conquistenses: Herzem Gusmão (PMDB) e Zé Raimundo (PT).

Na quinta-feira, 27, uma pesquisa realizada pelo Instituto Painel Brasil mostrou que o peemedebista lidera as intenções de voto com 64,75%. O outro candidato, Zé Raimundo, somou 35,25%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional da Bahia (TRE-BA) com o número 03299/2016 e feita entre os dias 22 e 24 de outubro. O levantamento tem margem de erro de 3,27% e nível de confiança é de 95%.

Uma segunda pesquisa, da Eleva, assinada pela estatística Cacoena Alves Santos e contratada pela rádio Metrópole, dá 48,91% para Herzem e 38,82% para Zé. A pesquisa, que ouviu 1.050 eleitores, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 02605/2016. Ela foi realizada entre os dias 23 e 25 de outubro e publicada também na quinta.

Se as pesquisas se confirmarem, será uma derrota histórica para o PT que governa a cidade há 20 anos, antes mesmo de Lula, principal nome do partido e ex-presidente da República, estourar nacionalmente. Foram cinco eleições seguidas vencidas pelo partido.

“Aperitivo”

A campanha eleitoral municipal deste ano também é um “aperitivo” para a disputa do maior cargo do estado, o de governador, que será realizada em 2018.

As duas principais lideranças políticas da Bahia, ACM Neto (DEM), prefeito reeleito em Salvador, e o governador Rui Costa (PT), mediram forças durante a campanha eleitoral. A disputa também se estendeu ao interior. Neto participou de eventos de candidatos dos partidos que o apoiam para se contrapor aos candidatos da base do governador Rui Costa.

A própria eleição para prefeito em Vitória da Conquista é novamente uma disputa de um candidato (Herzem Gusmão) que representa o grupo de Neto, contra um nome apoiado por Rui (Zé Raimundo).

No primeiro turno, o DEM ampliou muito o número de prefeitos eleitos: saiu dos nove em 2012 para 34 este ano. O PT seguiu trajetória contrária e caiu de 93 eleitos em 2012 para 39 em 2016.

Biografias

Natural de Conquista, Herzem Gusmão nasceu em 2 de junho de 1948. Ele iniciou a carreira trabalhando numa rádio, aos 20 anos. É formado em direito e pós-graduado em comunicação e jornalismo pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).

Em 2014, foi eleito deputado estadual suplente. Um ano depois, assumiu o mandato onde ficou por 15 meses.

Já José Raimundo Fontes, popularmente conhecido como Zé Raimundo, é graduado em administração educacional e em história, mestre em ciências sociais e doutor em história econômica. Atuou como professor, pesquisador e dirigente acadêmico na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).

Em 2002, assumiu o cargo de prefeito, sendo reeleito em 2004. Em 2010, foi eleito deputado estadual e reeleito em 2014.

Primeiro turno

No 1º turno das eleições municipais, Herzem Gusmão teve 78.455 votos (47,82%), enquanto o candidato do PT ficou com 51.989 votos (31,69%).