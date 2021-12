Conheça os ministros já escolhidos por Bolsonaro

O governo do novo presidente, Jair Bolsonaro, eleito no último dia 28, terá entre 15 a 17 ministérios. Reduzir o número de pastas e de cargos comissionados foi uma promessa da campanha do candidato do PSL. O atual presidente, Michel Temer (MDB) tem 29 ministérios.

Conheça os nomes já escolhidos por Bolsonaro:

Onyx Lorenzoni - O médico veterinário foi indicado para o comando da Casa Civil e ficará responsável pelas articulações políticas do governo com o Congresso. Onyx e Bolsonaro se conheceram na Câmara dos Deputados e são amigos desde 2003.

Onyx e Bolsonaro se conheceram na Câmara dos Deputados e são amigos desde 2003

General Augusto Heleno - Um dos possíveis nomes para vice-presidente antes das eleições, o General ficou com a pasta da Defesa. O militar ficou conhecido por ser o primeiro comandante militar da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU)

O General ficou com a pasta da Defesa

Paulo Guedes - Economista, o carioca assumirá um grande mistério que reúne a Fazenda, o Planejamento e a Industria e Comércio. Guedes defende que o Estado intervenha o minimo possível na economia.

Guedes defende que o Estado intervenha o minimo possível na economia

Sergio Moro - O juiz federal assumirá o Ministério da Justiça. Moro ficou conhecido após julgar processos da Operação Lava a Jato. O juiz é formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, e tem mestrado pela Universidade Federal do Paraná.

O juiz é formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, e tem mestrado pela Universidade Federal do Paraná

Marcos Pontes - O primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço, Pontes assumirá a o Ministério da Ciência e Tecnologia. Marcos é aviador, piloto de caça e militar.

Marcos é aviador, piloto de caça e militar

adblock ativo