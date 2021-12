Embora ainda estejam votando os dois vetos que trancam a pauta, os parlamentares presentes no Plenário discutem a alteração do superavit proposta pelo governo. Como estratégia, apenas a oposição está falando para gastar tempo, e a previsão é que essa sessão dure todo o dia.

Por isso, apenas deputados e senadores contrários à proposta estão falando. O deputado Espiridião Amim (PP-SC) rejeitou a proposta, dizendo que o projeto deseduca a Casa, o povo e todos os administradores públicos do Brasil.

Para ele, os mecanismos de controle do Orçamento no Congresso erraram ao não acompanhar os demonstrativos de economia do governo, e ao aprovar a proposta os parlamentares estão escondendo o próprio erro. "E imagine o que um prefeito, que vive às voltas com recursos limitados para educação e saúde, vai pensar depois de aprovado esse projeto?"

Marcello Larcher | Câmara dos Deputados Congresso vota vetos e discute superávit primário

Confira ao vivo na TV Senado a votação da alteração do superavit proposta pelo governo

Os deputado Pauderney Avelino (DEM-AM) e Marcus Pestana (PSDB-MG) criticaram a política econômica atual, que resultou na necessidade de mudar a meta de superavit. "E em sua primeira entrevista, o novo ministro da economia já admitiu que isso não pode mais ser feito", disse Pestana.

Para o deputado Chico Alencar (Psol-RJ) e o senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) é preciso rever essa política de trocas com o governo. Um decreto do governo promete liberar recursos para emendas parlamentares caso a revisão do superavit seja aprovada. "É oficializar essa política que não é de forma alguma a boa política", disse Alencar.

