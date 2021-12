Congresso vê momento grave e quer ouvir novo ministro e ex-comandantes das Forças

As trocas dos três comandantes das Forças Armadas pelo governo foi visto por parlamentares de partidos governistas e da oposição como uma tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os parlamentares disseram que vão convidar os envolvidos para dar explicações no Congresso. A avaliação é que o momento é grave.

Nesta terça-feira, 30, os comandantes Edson Leal Pujol (Exército), Ilques Barbosa (Marinha) e Antônio Carlos Bermudez (Aeronáutica) apresentaram suas renúncias conjuntamente por discordarem do presidente Jair Bolsonaro.

No dia anterior, Bolsonaro havia demitido o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo. Seu substituto é o general Walter Braga Netto, próximo a Bolsonaro e que era até então o chefe da Casa Civil da Presidência.

Ao deixar o cargo, Azevedo divulgou uma nota na qual afirma ter preservado “as Forças Armadas como instituições de Estado”.

No Congresso, parlamentares pretendem convidar o novo ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, a falar sobre as mudanças. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados vai convidar Braga Netto a debater a crise atravessada pelas Forças Armadas no Brasil.

O presidente da comissão, Aécio Neves (PSDB-MG), aprovará os requerimentos para convidá-lo nesta quarta-feira, 31. O novo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, também será chamado.

Deputados e senadores também criticaram a tentativa de interferência de Bolsonaro nas Forças Armadas.

As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

