Congresso tem sessão para votar mudanças na LDO tumultuada

O Congresso Nacional tem mais um dia de tumulto nesta quarta-feira, 3, para a votação de dois vetos e do PLN 36/2014, que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com o objetivo de retirar a meta de superávit do governo para este ano.

Por conta da confusão, os manifestantes que apoiam a votação foram proibidos de entrar na Casa. Cerca de 50 pessoas se reuniram do lado de fora do Congresso, protestando e empunhando cartazes com mensagens como "contra o mensalão oficializado", "Cuba não é aqui" e "não à irresponsabilidade fiscal".

Houve empurra-empurra quando o senador Aécio Neves (PSDB-MG), candidato à presidência derrotado por Dilma Rousseff, chegou na Casa e policiais usaram gás de pimenta contra os manifestantes. O coordenador de operação de segurança da PM do Distrito Federal (DF), capitão Edson Gondim, disse que o disparo foi acidental.

Os parlamentares aprovaram por 282 votos a favor, nove contra e seis abstenções um requerimento para encerrar a discussão sobre os vetos que estão trancando a pauta.

Cinquenta e dois deputados optaram pela obstrução. O mesmo assunto é apreciado pelos senadores. Caso seja aprovado, será iniciada a votação dos dois vetos e, somente depois, o projeto que altera a meta fiscal pode ser discutido.

adblock ativo