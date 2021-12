Congresso corre risco de virar alvo de protestos no dia 7 de setembro

O Congresso Nacional pode se tornar o principal alvo dos protestos marcados para as comemorações do Dia da Independência, 7 de setembro, em Brasília, depois de a Câmara dos Deputados ter decidido manter o mandato do deputado Natan Donadon (ex-PMDB-RO) - condenado pelo STF por desvio de recursos públicos e preso desde junho.



Na sessão de quarta, 233 deputados votaram pela cassação de Donadon, que deixou o presídio da Papuda, em Brasília, para se defender em plenário. Outros 131 deputados decidiram pela manutenção do mandato e 41 se abstiveram na votação secreta.



Para cassar o mandato parlamentar são necessários ao menos 257 votos. Donadon foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por desvio de R$ 8,4 milhões da Assembleia de Rondônia e está preso em Brasília desde o dia 28 de junho, por decisão da corte.



"O governo é que deve estar feliz. Os protestos do 7 de Setembro agora já têm um alvo: o Congresso", declarou à Reuters o líder do DEM na Câmara, deputado Ronaldo Caiado (GO).



A decisão dos deputados foi criticada no Senado, que analisa proposta que garante perda imediata de mandato em condenação em última instância. "O Congresso está de cócoras perante o mundo", disse o presidente do DEM, senador José Agripino (RN).

