Confusão na Câmara Municipal marca posse de Neto

Empurra-empurra, brigas, gritos de "olha o gelo" e até xingamentos. Foi assim o inicio da posse dos 43 vereadores e do novo prefeito de Salvador nesta terça-feira, 1º. A Câmara Municipal, local na do evento, não comportou todas as pessoas que queriam assistir a cerimônia, que abre a legislatura do quadriênio 2013-2016. Muita gente teve que esperar do lado de fora.

"Não tem condições, foi muito desorganizado. Se não cabe mais ninguém, eles deveriam, ao menos ter colocado um telão para a gente acompanhar daqui", opinou o bancário Jerônimo Júnior.

Tomando posse do seu 3º mandato, a vereadora Aladilce Souza (PC do B), fez questão de destacar que é positiva a presença do povo na casa para acompanhar o trabalho dos parlamentares. "Seria bom, se sempre houvesse essa disputa para ocupar a casa. É importante que o povo acompanhe o que acontece aqui", disse.

Mesmo participando da cerimônia pela primeira vez, o vereador Silvio Humberto (PSB) lembrou que a CMS precisa de uma estrutura adequada para receber a população. "Temos que assegurar que de fato, esse espaço seja a casa do povo".

Os sem acesso - A confusão para entrar no Plenário Cosme de Farias foi generalizada. Vereadores que se atrasaram tiveram dificuldade para tomar posse, atrasando a atividade, em 40 minutos. Os policiais que faziam a segurança do evento, chegaram a barrar alguns familiares dos parlamentares. A esposa do vereador Alemão, ficou cerca de 20 minutos, esmagada, gritando que era mulher do edil.

Mas, mesmo com a superlotação do espaço, teve cachorro no Plenário. Lobinho, animal de estimação da vereadora Ana Rita Tavares (PV) estava lá, acompanhando toda a cerimônia de posse dos novos parlamentares da cidade.

