Confusão marca ato político nos Alagados

O evento de entrega de novas moradias pelo governador Rui Costa (PT), nesta segunda-feira, 3, para as 72 famílias no conjunto Alagados VI foi palco, nesta segunda-feira, 3, de confusão entre o deputado sargento Isidório (PSC) e o vereador Vado Malassombrado (DEM).

O evento evidenciou que as disputas políticas pelos cargos do Executivo e Legislativo nas eleições de 2016 já começaram em Salvador.

A cerimônia, que teve a participação de secretários da gestão de Rui, contou também com a presença de vereadores da base e oposição do prefeito ACM Neto (DEM), além de deputados estaduais e da senadora Lídice da Mata (PSB).

Protesto e expulsão

O caso é que o vereador Vado Malassombrado (DEM), que integra a base de Neto, foi ao evento para protestar e acabou sendo expulso do palanque da comitiva após ser impedido de discursar no microfone. Como havia nove edis, Edvaldo Brito (PDT) havia sido escolhido para falar representando os demais vereadores. Inconformado, Vado tentou pegar o microfone enquanto o deputado estadual e pastor Sargento Isidório (PSC) discursava, mas foi impedido pelos seguranças e expulso do local.

Isidório, por sua vez, que já anunciou desejo de concorrer à prefeitura de Salvador nas eleições de 2016, aguardou o vereador ser retirado. Ele levou para a cerimônia a banda Tribaleiros de Cristo, formada por internos da Fundação Dr. Jesus - instituição capitaneada pelo deputado para cuidar de dependentes químicos. Sua candidatura, segundo ele, tem o aval do governador Rui Costa.

O governador Rui Costa não comentou o ocorrido com Vado, mas, no início de sua fala, explicou que uma reunião o esperava na Governadoria e, para que a cerimônia tivesse maior celeridade, nem todos os vereadores poderiam falar.

"Disseram que eu não poderia falar porque era do DEM. Eu pedi para falar porque sou o representante desse povo. O meu partido é o povo, não importa se sou Democratas, se não sou do PT", bradou Malassombrado, após deixar o palanque. Os vereadores Arnando Lessa (PT), Toinho Carolino (PTN) e José Trindade (PSL), que se juntou à base de ACM Neto e agora se reaproxima de Rui, também participaram da inauguração.

Servidores da Secretaria da Saúde da Bahia, que estão em greve, aproveitaram o evento para protestar.

