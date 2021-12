Confira os deputados que estão na comissão do impeachment

Os Partidos, encaminharam o final da manhã desta quinta-feira, 17, para a Câmara dos Deputados, a lista dos parlamentares que farão parte da comissão do impeachment da presidente Dilma Rousseff.

O PSDB, por exemplo, indicou os deputados Bruno Araújo (PE), Nilson Leitão (MT), Jutahy Junior (BA), Shéridan (RR), Paulo Abi-Ackel (MG) e Carlos Sampaio (SP), coordenador jurídico do partido, para as seis vagas titulares que terá direito na comissão especial.

O DEM, por sua vez, nomeou os deputados Mendonça Filho (PE), líder da oposição no Congresso, Rodrigo Maia (RJ) e Elmar Nascimento (BA) para as três vagas titulares que possui. O partido só tinha duas vagas, mas ganhou mais uma na quarta-feira, 16, após PTC e PMN perderem representação na Casa.

Também da oposição, o PPS já tinha anunciado na quarta que indicará o deputado Alex Manente (SP) para a única vaga titular que terá direito na comissão do impeachment. O parlamentar é pré-candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Partido que integra o bloco de oposição, o Solidariedade indicou nesta manhã os deputados Paulinho da Força (SP), presidente da legenda, e o ex-secretário de Segurança do Paraná, Fernando Franscichini (PR), como membros titulares da comissão do impeachment.

Na bancada, os parlamentares são considerados os mais ferrenhos defensores do afastamento da presidente Dilma e são aliados do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Na suplência, foram indicados o líder da bancada Genecias Noronha (CE) e o ex-peemedebista Laudívio Carvalho (MG).

O PSB indicou os deputados Bebeto (BA), Danilo Forte (CE), Tadeu Alencar (PE) e Fernando Coelho (PE), líder do partido na Câmara, para as quatro vagas titulares que terá direito. Segundo o líder da legenda, os quatro votarão "fechados" a favor do impedimento da presidente, até mesmo Bebeto, que é próximo ao PT da Bahia e ao chefe de gabinete da presidência da República, Jaques Wagner.

Para as quatro vagas de suplente, o partido indicará os deputados João Fernando Coutinho (PE), JHC (AL), Paulo Foletto (ES) e Jose Stédile (RS).

Já o PMDB teve que dividir seus indicados. Da ala pró-impeachment, foram indicados os deputados Lúcio Vieira Lima (BA), Mauro Mariani (SC) e Osmar Terra (RS). Já as cinco vagas do grupo governista são ocupadas pelos deputados Leonardo Picciani (RJ), líder do partido na Casa, Washington Reis (RJ), José Priante (PA), João Marcelo (MA) e Valtenir Pereira (MT).

A lista dos suplentes do partido para a comissão é formada por Elcione Barbalho (PA), Alberto Filho (MA), Hildo Rocha (MA) e Marx Beltrão (AL), da parte governista. Já a ala pró-impeachment terá como suplentes: Vitor Valim (CE), Manoel Junior (PB), Lelo Coimbra (ES), e Carlos Marun (MS).

O PT indicou os seguintes deputados: Zé Geraldo (PA), Pepe Vargas (RS), Arlindo Chinaglia (SP), Henrique Fontana (RS), José Mentor (SP), Paulo Teixeira (SP), Wadih Damous (RJ) e Vicente Cândido (SP). Os parlamentares integram a "tropa de choque" petista.

Os suplentes serão: Padre João (MG), Benedita da Silva (RJ), Carlos Zarattini (SP), Luiz Sérgio (RJ), Bohn Gass (RS), Paulo Pimenta (RS), Assis Carvalho (PI) e Valmir Assunção (BA).

Outro partido governista a apresentar a lista de representantes nesta manhã foi o PSD. Com quatro vagas, os titulares da bancada serão o líder Rogério Rosso (DF), Júlio César (PI), Paulo Magalhães (BA) e Marcos Montes (MG). Rosso é apontado como possível presidente da comissão.

Os suplentes do PSD serão os deputados Irajá Abreu (TO) - filho da ministra da Agricultura Kátia Abreu -, Goulart (SP), Evandro Roman (PR) e Fernando Torres (BA).

Partido base aliada, o PR divulgou a lista dos quatro titulares que irão compor a comissão do impeachment. Os titulares serão o líder da bancada Maurício Quintella Lessa (AL), Aelton Freitas (MG), o ex-peemedebista e recém-incorporado ao partido Édio Lopes (RR) e Zenaide Maia (RN).

Os titulares escolhidos são considerados contrários ao afastamento da presidente Dilma. O PR, no entanto, é um dos partidos aliados que tradicionalmente não vota totalmente fechado com o governo no plenário.

Na suplência, foram indicados Gorete Pereira (CE), José Rocha (BA), João Carlos Bacelar (BA) e Wellington Roberto (PB). Bacelar e Wellington são próximos do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).



Confira a lista completa:

PMDB

8 vagas titulares:

Leonardo Picciani (PMDB-RJ)

José Priante (PMDB-PA)

João Marcelo Souza (PMDB-MA)

Washington Reis (PMDB-RJ)

Valtenir Pereira (PMDB-MT)

Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA)

Osmar Terra (PMDB-RS)

Mauro Mariani (PMDB-SC)

Suplentes:

Elcione Barbalho (PMDB-PA)

Alberto Filho (PMDB-MA)

Carlos Marun (PMDB-MS)

Hildo Rocha (PMDB-MA)

Marx Beltrão (PMDB-AL)

Vitor Valim (PMDB-CE)

Manoel Junior (PMDB-PB)

Lelo Coimbra (PMDB-ES)

PT

8 vagas titulares:

Zé Geraldo (PT-PA)

Pepe Vargas (PT-RS)

Arlindo Chinaglia (PT-SP)

Henrique Fontana (PT-RS)

José Mentor (PT-SP)

Paulo Teixeira (PT-SP)

Vicente Candido (PT-SP)

Wadih Damous (PT-RS)

Suplentes:

Padre João (PT-MG)

Benedita da Silva (PT-RJ)

Carlos Zarattini (PT-SP)

Luiz Sérgio (PT-RJ)

Bohn Gass (PT-RS)

Paulo Pimenta (PT-RS)

Assis Carvalho (PT-PI)

Valmir Assunção (PT-BA)

PSDB

6 vagas titulares:

Bruno Covas (PSDB-SP)

Carlos Sampaio (PSDB-SP)

Jutahy Junior (PSDB-BA)

Nilson Leitão (PSDB-MT)

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

Shéridan (PSDB-RR)

Suplentes:

Izalci (PSDB-DF)

Fábio Sousa (PSDB-GO)

Mariana Carvalho (PSDB-RO)

Bruno Araújo (PSDB-PE)

Rocha (PSDB-AC)

Rogério Marinho (PSDB-RN)

PP - 5 vagas titulares e 5 suplentes (não indicou)

PR

4 vagas titulares

Maurício Quintella Lessa (PR-AL)

Édio Lopes (PR-RR)

José Rocha (PR-BA

Zenaide Maia (PR-RN)

Suplentes:

Gorete Pereira (PR-CE)

Aelton Freitas (PR-MG)

João Carlos Bacelar (PR-BA)

Wellington Roberto (PR-PB)

PSD

4 vagas titulares

Rogério Rosso (PSD-DF)

Júlio César (PSD-PI)

Paulo Magalhães (PSD-BA)

Marcos Montes (PSD-MG)

Suplentes:

Irajá Abreu (PSD-TO)

Goulart (PSD-SP)

Evandro Roman (PSD-PR)

Fernando Torres (PSD-BA)

PSB

4 vagas titulares

Fernando Coelho Filho (PSB-PE)

Bebeto (PSB-BA)

Danilo Forte (PSB-CE)

Tadeu Alencar (PSB-PE)

Suplentes:

Joao Fernando Coutinho (PSB-PE)

JHC (PSB-AL)

Paulo Foletto (PSB-ES)

José Stédile (PSB-RS)

DEM

3 vagas titulares

Mendonça Filho (DEM-PE)

Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Elmar Nascimento (DEM-BA)

Suplentes:

Mandetta (DEM-MS)

Moroni Torgan (DEM-CE)

Francisco Floriano (PR-RJ) - vai migrar para o DEM

PTB

3 vagas titulares

Benito Gama (PTB-BA)

Jovair Arantes (PTB-GO)

Luiz Carlos Busato (PTB-RS)

Suplentes:

Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP)

Paes Landim (PTB-PI)

Pedro Fernandes (PTB-MA)

PRB

2 vagas titulares

Jhonatan de Jesus (PRB-RR)

Marcelo Squassoni (PRB-SP)

Suplentes:

Ronaldo Martins (PRB-CE)

Cleber Verde (PRB-MA)

SD

2 vagas titulares

Paulo Pereira da Silva (Paulinho da Força) (SD-SP)

Fernando Francischini (SD-PR)

Suplentes:

Genecias Noronha (SD-CE)

Laudívio Carvalho (SD-MG)

PSC

2 titulares

Eduardo Bolsonaro (PSC-SP)

Pastor Marco Feliciano (PSC-SP)

Suplentes:

Irmão Lázaro (PSC-BA)

Professor Victório Galli (PSC-MT)

PROS

2 titulares

Eros Biondini (PROS-MG)

Ronaldo Fonseca (PROS-DF)

Suplentes:

Odorico Monteiro (PROS-CE)

Toninho Wandscheer (PROS-PR)

PDT

2 titulares

Flavio Nogueira (PDT-PI)

Weverton Rocha (PDT-MA)

Suplentes:

Flávia Morais (PDT-GO)

Roberto Góes (PDT-AP)



PSOL

1 titular

Chico Alencar (PSOL-RJ)

Suplente

Glauber Braga (PSOL-RJ)



PTdoB

1 titular

Silvio Costa (PTdoB-PE)

Suplente

Franklin Lima (PTdoB-MG)

REDE

1 titular

Aliel Machado (REDE-PR)

Suplente

Alessandro Molon (REDE-RJ)

PMB

1 titular

Welinton Prado (PMB-MG)

Suplente

Fábio Ramalho (PMDB-MG)

PHS

1 titular

Marcelo Aro (PHS-MG)

Suplente:

Pastor Eurico (PHS-PE)

PTN:

1 titular



Bacelar (PTN-BA)

Suplente:

Aluisio Mendes (PTNMA)

PEN

1 titular

Junior Marreca (PEN-MA)

Suplente:

Erivelton Santana (PSC-BA) - deve migrar de partido

PCdoB

1 titular

Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Suplente:

Orlando Silva (PCdoB-SP)

PPS

Alex Manente (PPS-SP)

Suplente

Sandro Alex (PPS-PR)

PV

1 titular

Evair de Melo (PV-ES)

Suplente:

Leandre (PV-PR)

