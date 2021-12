Confira a agenda dos candidatos à prefeitura neste domingo

Domingo 4/9

ACM Neto (DEM)

10h - Ato em homenagem aos 89 anos de nascimento do senador ACM. Local: Conjunto ACM - Estrada das Barreiras.

11h - Caminhada no Parque São Cristóvão. Ponto de encontro: Rua

2 de Julho (pontilhão do Canal Beira-Rio) - São Cristóvão

15h - Reunião com equipe de campanha

Alice Portugal (PCdoB)

9h - Caminhada 65 em Cajazeiras - Concentração: Atacadão

das 9h às 12h. Feijoada Negra Jhô - Pelourinho.

14h às 15h. Ato Fora Temer - Campo Grande

Célia Sacramento (PPL)

7h30 - Campeonato de futebol na estrada do Coqueiro Grande.

9h - Visita ao bairro do Rio Sena.

10h30 - Visita ao bairro de Periperi.

16h às 18h - 1º Congresso Científico Internacional sobre Violência Doméstica

Cláudio Silva (PP)

O candidato se reúne com equipe de campanha pela manhã.

À tarde, às 15h, tem encontro com líderes religiosos da Assembleia de Deus.

Às 16h, participa da inauguração do comitê de um candidato a vereador

Da Luz (PRTB)

A assessoria do candidato não divulgou agenda de atividades para este domingo

Fábio Nogueira (PSOL)

Manhã - Carreata na orla, às 8 horas, saída do Teatro Vila Velha, no Campo Grande, com Hilton Coelho Carreata do Jardim dos Namorados em direção a Itapuã, do candidato Bruno D'Almeida, às 8 horas

Caminhada no Engenho Velho da Federação, às 11 horas, com o candidato Reinaldo Martins

Tarde - Às 14 horas, visita ao bairro Marechal Rondon / Reunião com lideranças

Noite - Panfletagem no Show de Emicida, Concha Acústica, Campo Grande, com Hilton Coelho

Sargento Isidório (PDT)

A assessoria do candidato não divulgou agenda de atividades para este domingo

