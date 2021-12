Condenação do ex-presidente Lula repercute nas redes sociais

A condenação por unanimidade a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva repercute nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 24.

Os internautas movimentam as redes sociais comentando a condenação do petista, as hashtags #MoluscoNaCadeia e #CadêAsProvas foram os assuntos mais comentado no Twitter.

Enquanto as pessoas não pararem de colocar a culpa de todas as mazelas no #Lula e no PT esse país não vai pra frente. É preciso parar de enxergar só a ponta do Iceberg. Repassem. #CadeAProva — Gambel (@gambeljf) 24 de janeiro de 2018

Tô muito feliz. Me sentindo o maior patriota de todos. O BRASIL TEM JEITO! #MoluscoNaCadeia — Maurício Costa (@Mauricio_JCosta) 24 de janeiro de 2018

No julgamento mais importante da história do país, uma senhora negra serve café para três homens brancos, os quais julgarão um ex-retirante nordestino. Se não entendermos o simbolismo disso, jamais entenderemos esse país.#CadeAProva? — Haddad Tranquilão (@Haddad_Femando) 24 de janeiro de 2018

Chegou a hora de ir atrás de prints, twits e comentários de todo mundo que disse que "deixaria o país se o Lula fosse preso" #MoluscoNaCadeia — Otavio (@tavinhopg_) 24 de janeiro de 2018

Victor Laus, desembargador do TRF-4, rasga elogios a Sérgio Moro e aos procuradores da Lava Jato. Juristas do Brasil e do Mundo questionam parcialidade do juiz e a fragilidade das acusações sem provas. #CadêAProva #EleiçãoSemLulaÉFraude — Erika Kokay (@erikakokay) 24 de janeiro de 2018

Incrível! A hashtag #MoluscoNaCadeia está em primeiro lugar nos trending topics mundiais. O planeta quer a prisão do molusco. Só a esquerda chora e esperneia. — Roberto Jefferson (@blogdojefferson) 24 de janeiro de 2018

adblock ativo