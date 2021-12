Condenação de Lula viraliza nas redes sociais

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, condenou, na tarde desta quarta-feira, 12, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso que investiga recebimento de propina por parte de Lula da empreiteira OAS, em forma de compra e reforma de um tripléx no Guarujá, no litoral de São Paulo. O ex-presidente foi condenado a 9 anos e seis meses.

>> Lula é condenado por Moro a 9 anos e seis meses de prisão

Confira a repercussão da prisão de Lula nas redes sociais:

Pena de "9 anos e meio", mostra a obsessão do Moro pelo Lula. Quem aplaude esta "justiça" deveria se tratar pois o ódio já subiu a cabeça. — Ana Vilarino (@AnaVilarino1) 12 de julho de 2017

JUIZ SÉRGIO MORO MAIOR ORGULHO DO BRASIL. Lula condenado pic.twitter.com/gKjmT8msxp — Neide B.R.S (@NeideSaconi) 12 de julho de 2017

Agora eu quero ver se a 2ª instância vai ter coragem de mater a condenação do Lula e mandá-lo para a cadeia! Somos Sérgio Moro!! — RODRIGO MOLLER (@Rodrigo_Moller_) 12 de julho de 2017

Levem #Lula à cadeia para cumprir a sentença 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). #JoãoPedroGebran #LeandroPaulsen #VictorLaus #justiçajá #justiçaimediatamente Uma publicação compartilhada por Rejane Belo (@rejanebybelo) em Jul 12, 2017 às 12:07 PDT

#Lula diz aí por quantos anos você poderá ficar vendo o sol quadrado? 😂😂😂 - Tomara que vai pra cadeia pilantra. #brasil #moro #corrupcao Uma publicação compartilhada por  Ozeias Antonio🇫🇷🇧🇷 (@ozeias_antonio) em Jul 12, 2017 às 12:05 PDT

