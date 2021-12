Conde é mais um município a reduzir salários dos gestores

A prefeita do Conde, a 180 km de Salvador, Marly Madeirol, decidiu reduzir o próprio salário, além do vice-prefeito, Edmir Lima e dos secretários municipais em 20%. Esse já é o terceiro município da Bahia que corta os salários de seus gestores, em setembro Camaçari e Cairu tomaram a mesma atitude. O motivo é igual, o equilíbrio das contas públicas devido a crise que o País enfrenta.

A prefeita também decidiu encaminhar um projeto de Lei para a Câmara de Vereadores em caráter de urgência pedindo autorização para baixar os salários dos Assessores em 20%. Além disso, haverá cancelamento e redução de alguns contratos de prestação de serviços, redução de gratificações dos Servidores Públicos Municipais, turnão em todas as Secretarias com o objetivo de reduzir gastos, sendo o horário de trabalho das 08h às 14h, e demissões de alguns contratados.

Marly Madeirol afirmou que além de cortar gastos é preciso aumentar a receita própria do município e, por isso, vai apertar a cobrança dos impostos daqueles que têm dívidas com a Prefeitura. Um levantamento feito pela prefeitura aponta que a um débito de mais de 11 milhões de reais dos que deixaram de pagar seus impostos ao município.

"Conseguimos vencer muitas dificuldades até o presente momento e esta, também será vencida com muito trabalho responsável. Por isso pedimos a compreensão dos munícipes para enfrentarmos o atual cenário econômico que todas as Prefeituras do Brasil, inclusive a do Conde, estão vivendo nessa terrível crise nacional" disse a prefeita por meio de nota.

