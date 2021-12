Conceito de reforma "foi para o saco", diz Walter Pinheiro

Aliado crítico da presidente Dilma Rousseff, o senador Walter Pinheiro (PT-BA) passou a ideia de que a gestão do governo federal se assemelha a um "barco sem rumo", ao participar ontem do Encontro Nacional da Indústria da Construção, realizado em Salvador. Para uma plateia de empresários do setor, constatou a ausência de "um projeto de enfrentamento da crise" e reclamou da falta de interação do governo com o segmento político. Lembrou que a última vez que Dilma se reuniu com os senadores da bancada petista foi em 2013. Ele concedeu entrevista exclusiva ao A TARDE.

O senhor concorda com a reforma do ministério que a presidente Dilma está tentando fazer?

Não, pois é meramente ocupação de espaço. E reproduz no governo as brigas dentro dos partidos. O PT está brigando para tirar Aloizio Mercadante para manter alguém de determinada corrente. No PMDB vai ocorrer uma bela briga agora. Ou seja, Dilma não anunciou a reforma porque o PMDB não concordou com a manutenção dos nomes. Esse jogo termina alimentando as disputas internas e a disputa pela ocupação de espaço no governo.

Considera um problema a pasta da saúde ir para o PMDB?

A saúde tem importância por conta da capilaridade, do orçamento, da possibilidade efetiva de ter um nível crescente de relação desse partido com a base social ou outro tipo de base que é, no fundo, aquela história de se enxergar um ministério como possibilidade de fazer política. E isso numa área sensível. O problema não é o PMDB na saúde, é saber se haverá recursos para que ele funcione. Qual o ministério que está funcionando? Hoje você só ouve falar em (Joaquim) Levy, da Fazenda, (Nelson) Barbosa, do Planejamento, e críticas a Mercadante. Não dá para lembrar o nome de 39 ministros. No Brasil a gente sempre soube de cor quem era o ministro dos Transportes, das Minas e Energia. Por quê? Porque esses ministérios tinham presença. Agora os ministérios ficaram parados esperando o ajuste e o "aguarde aí para ver se você vai ficar". Estão tratando isso em nove meses de governo!

Por que setores do PT querem tirar Mercadante da Casa Civil?

É a velha disputa de espaço do PT de São Paulo. Veja que os seis ministérios do PT mais importantes são do PT de São Paulo. Tanto é que quando Lula falava: bota (Jaques) Wagner na Casa Civil, uma parte da banda do PT paulista queria até comer o fígado de Lula. Se Mercadante sair, tem de colocar um cara de São Paulo.

A presidente está tendo dificuldade para fechar a reforma...

Dilma recuou, por causa de briga de partido, na fusão de ministérios. Então o conceito de reforma foi para o 'saco'. Ela queria criar o Ministério da Infraestrutura, juntar portos com aviação. Aí o PMDB disse: "Se der para fulano de tal, não queremos!". Qual a modelagem da reforma? Deveria servir para diminuir a máquina. Se ela tivesse feito esse corte antes de enviar o orçamento para o Congresso, talvez o orçamento estivesse zerado, sem o déficit (de R$ 30 bilhões). Se promove uma reforma para ver se é possível colocar o governo para andar. Corrigir os erros, colocar o dedo na ferida. Essa segunda parte é a que considero mais importante.

A CPMF vai resolver os problemas do governo?

CPMF, estou ultraconvencido de que é errado. Perseguia outro caminho. Por exemplo. Se o governo mudasse a taxa de juros que ele cobra do BNDES, o que ele dá de subsídio para uma porrada de empresas, que está previsto para 2016, daria mais do que prevê arrecadar com a CPMF. Se mudar a taxa de juros, são R$ 38 bilhões. Os empréstimos usam a TJLP (taxa de juros de longo prazo), que, digamos, é de 6% ao ano. Deveria mudar para a taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), que é de 14% ao ano. Se fizer isso, economiza R$ 38 bilhões no BNDES e ainda ficava com saldo de R$ 6 bilhões (em relação à CPMF). Isso não precisaria passar pelo Congresso. Era só dizer a seu Levy que o BNDES não vai poder ficar tão generoso com esse povo. Há um conjunto de medidas entre cortes, eliminação de alguns projetos. Não adianta ficar anunciando algo que não terá condições de fazer. E concluir o que começou, para não virar ruínas. Pior agora é parar tudo.

O governo está sem interlocução?

A bancada do PT no Senado esteve reunida com Dilma em junho de 2013. O governo está disposto a ouvir as nossas sugestões? O que deveria ter prioridade e ajudar o governo entre o que está tramitando no Congresso? Senão, chega na noite da votação ficam pedindo a governador e ministro para ligar para senador e deputado para votar assim e assado. Eu de brincadeira já disse que em noite de votação não atendo telefone.

Os senadores se reúnem com Levy e Barbosa...

Foram várias reuniões. Nós discutimos quatro eixos: questão fiscal e tributária, política de crescimento, infraestrutura e o que a gente chamava de social: definir as medidas de gerar empregos. Dissemos: se vocês mandarem esses quatro pontos para a gente trabalhar, o quinto ponto é responsabilidade de vocês que é justamente o ajuste: cortar ministérios, colocar o governo para andar. Falamos isso antes de o governo mandar o orçamento. Pouco antes de o governo enviar o orçamento, estivemos com Nelson Barbosa e dissemos: por que vocês não colocam no orçamento o corte dos ministros? E ele: "Tamos vendo". Entregam uma peça hilária. Levy nos disse que era contra isso, mas muita gente do governo disse que "pela primeira vez na história um governo foi verdadeiro" ao colocar o déficit de R$ 30 bilhões. Mas que transparência fazendo uma barbeiragem dessas? Entregou uma peça orçamentária onde eu apresento que vou gastar mais do que arrecado? Ora, se está sob meu controle dizer onde vou gastar, por que eu não zerei esse jogo? Não é para fazer um gol de mão. É manter a previsão da arrecadação com os cortes e zerar o outro lado. Aí ele já podia ter encaixado os dez

ministérios.

Mas a reforma vai dar fôlego à presidente Dilma no Congresso?

O maior erro do governo sabe qual é? Tem 25 dos 39 ministros que perderam eleições em seus estados e não têm nenhuma inserção no Congresso. A reforma que está sendo feito agora é por isso. Ela está querendo colocar deputados para ver se agrada às bancadas, e o ministro tem comando nas suas bancadas, porque os atuais não têm nenhum.

Por que o nome do senhor está sempre sendo lembrado para candidato do PT à prefeitura de Salvador?

O PT está reconhecendo a importância de Salvador. Disse isso ao governador. O resultado da eleição de Salvador vai determinar como vai ser a eleição de 2018. Não sou adversário do governador em 2018, sou aliado dele, não sou candidato a governador.

A especulação é que se o senhor perder tem vaga para Senado em 2018...

Não trabalho nessa lógica. Aí é promessa, prefiro dialogar com Deus. Não posso jogar essa bala: já está admitindo que vai perder. "Vou disputar Salvador e vocês guardam uma vaga para mim em 2018". Minha preocupação é apoiar Rui Costa. Tenho dito: agradeço, mas (o convite) chegou com uma dose de atraso. Hoje contribuo muito mais para o governo da Bahia ficando de fora da eleição de 2016 e tentando ver se a gente encontra uma saída para o Brasil. E não é uma saída para o PT nem para mim. Se houvesse o mesmo empenho de agora na eleição de 2008, certamente eu teria sido eleito prefeito de Salvador.

