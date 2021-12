Computador do governo federal altera perfil de jornalista

O perfil da jornalista Míriam Leitão, colunista do Globo, voltou a ser alterado nesta sexta-feira, 8, por um computador do governo. De acordo com o jornal O Globo, foi incluída a sigla "LOL" (que na internet conota risos e zombarias) antes do título do livro da jornalista "Convém sonhar".

A mudança foi realizada por um computador da rede do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), de acordo com o perfil no Twitter @brwikiedits, que monitora alterações na enciclópedia virtual feitas por órgãos públicos brasileiros. O Serpro não divulga o órgão que usa o computador, alegando que seria quebra de confidencialidade.



A jornalista disse que estava indignada com o fato de um "aparato público" ser usado para "atacar" alguém. A Casa Civil divulgou nota neste sábado, 9, informando que a presidente Dilma Rousseff determinou a criação de uma comissão de sindicância para apurar o fato.

Essa é a segunda vez que o texto do perfil da jornalista é alterado. Em maio, um computador usando o IP do Palácio do Planalto modificou o perfil da colunista e do jornalista Carlos Alberto Sardenberg, da rádio CBN e da Rede Globo.

Na ocasião, o governo federal alegou que iria investigar o fato, mas que qualquer pessoa poderia ter acesso a rede wifi do Planalto e ter feito a alteração.

