Comoção no enterro de Chico Pinto

“O povo unido, jamais será vencido. Foi Chico Pinto quem ensinou a gente. Ele era tudo de bom como político”. Comentou a funcionária pública aposentada Terezinha Costa da Silva, de 72 anos, lacrimejando e com o olhar fixo no corpo do ex-deputado Francisco Pinto, durante o velório na Câmara Municipal de Feira de Santana.

Durante a noite de terça-feira e boa parte desta quarta, 20, centenas de pessoas, enfileiradas, foram ver o ex-vereador e ex-prefeito de Feira pela última vez. Nas rodas de conversa no interior e na porta do prédio do Legislativo feirense, as lembranças dos comícios, das prisões, da cassação e sobretudo do político quem foi Chico Pinto. “Eu gostava de tudo nele, principalmente da maneira como ele defendia as causas do povo. Os comícios de Pinto abalavam toda a Feira de Santana”, lembrou Terezinha Silva.

Quando começou a sentir que estava com a saúde muito abalada, Francisco Pinto fez um pedido ao amigo e vereador Antônio Carlos Coelho: que o corpo dele fosse velado na Câmara Municipal, local onde começara a carreira política, na década de 50, com um mandato de vereador. Muitas saudades para os “pintistas”, apelido carinhoso dos eleitores mais aficionados por Chico Pinto, e uma reunião de políticos de todos os escalões. Assim foi o velório e o sepultamento.

O ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, por exemplo, representou o presidente Luis Inácio Lula da Silva. “O presidente manda uma mensagem de gratidão por tudo que Francisco Pinto fez pelo Brasil e pelo grande exemplo que ele deixou”, declarou. O governador Jacques Wagner também esteve por cerca de 40 minutos no velório. “Estou aqui mais como admirador de Chico Pinto do que como governador. Ele merece todas as homenagens”, disse, numa entrevista coletiva.

O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, veio trazer “a homenagem do povo pernambucano”, porém também veio ver pela última vez o grande amigo do seu avô, ex-governador Miguel Arraes. “Quando era adolescente, eu costumava presenciar as conversas de Pinto com meu avô. Criei admiração por ele e depois também nos tornamos amigos. Logo, estou aqui também por um dever pessoal”, frisou.

Por questão familiar e política, o ex-deputado federal Alencar Furtado, do PMDB do Paraná, chegou logo cedo no velório. Chico Pinto era genro dele e ambos foram companheiros em três legislaturas na Câmara Federal. “Sempre tive uma alta estima por Pinto, tanto na vida pública quanto na particular”, destacou. O prefeito de Salvador, João Henrique Barradas Carneiro; o de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho; o ex-ministro Waldir Pires, deputados federais e estaduais e prefeitos da região também prestaram sua última homenagem a Francisco Pinto.

O ex-deputado federal brasiliense Sigmaringa Seixas, amigo e advogado de Chico Pinto por ocasião das prisões do político feirense, lembrou um fato que o deixou “muito impressionado”: a volta de Pinto à Feira, na década de 70, quando ele foi libertado, foi alvo de uma grande manifestação popular na cidade. Nesta quarta, aconteceu a última volta de Francisco Pinto à Feira de Santana, depois de vários dias internado em Salvador. Ele morreu com 78 anos de idade.

