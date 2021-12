Como devem votar os 81 senadores em relação ao impeachment

SIM (S) - NÃO (N) - INDECISO (I)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB - SP) - S

Acir Gurgacz (PDT - RO) - S

Aécio Neves (PSDB - MG) - S

Alvaro Dias (PV - PR) - S

Ana Amélia (PP - RS) - S

Angela Portela (PT - RR) - N

Antonio C. Valadares (PSB - SE) - S

Antonio Anastasia (PSDB - MG) - S

Armando Monteiro (PTB - PE) - N

Ataídes Oliveira (PSDB - TO) - S

Benedito de Lira (PP - AL) - S

Blairo Maggi (PR - MT) - S

Cássio Cunha Lima (PSDB - PB) - S

Ciro Nogueira (PP - PI) - S

Cristovam Buarque (PPS - DF) - I

Dalirio Beber (PSDB - SC) - S

Dário Berger (PMDB - SC) - S

Davi Alcolumbre (DEM - AP) - S

Delcídio do Amaral (* - MS) - S

Donizeti Nogueira (PT - TO) - N

Edison Lobão (PMDB - MA) - I

Eduardo Amorim (PSC - SE) - S

Eduardo Braga (PMDB - AM) - S

Elmano Férrer (PTB - PI) - S

Eunício Oliveira (PMDB - CE) - I

Fátima Bezerra (PT - RN) - N

Fernando Bezerra Coelho (PSB - PE) - S

Fernando Collor (PTC - AL) - I

Flexa Ribeiro (PSDB - PA) - S

Garibaldi Alves Filho (PMDB - RN) - S

Gladson Cameli (PP - AC) - S

Gleisi Hoffmann (PT - PR) - N

Hélio José (PMDB - DF) - S

Humberto Costa (PT - PE) - N

Ivo Cassol (PP - RO) - S

Jader Barbalho (PMDB - PA) - I

João Alberto Souza (PMDB - MA) - N

João Capiberibe (PSB - AP) - N

Jorge Viana (PT - AC) - N

José Agripino (DEM - RN) - S

José Maranhão (PMDB - PB) - S

José Medeiros (PSD - MT) - S

José Pimentel (PT - CE) - N

José Serra (PSDB - SP) - S

Lasier Martins (PDT - RS) - S

Lídice da Mata (PSB - BA) - N

Lindbergh Farias (PT - RJ) - N

Lúcia Vânia (PSB - GO) - S

Magno Malta (PR - ES) - S

Marcelo Crivella (PRB - RJ) - S

Marta Suplicy (PMDB - SP) - S

Omar Aziz (PSD - AM) - S

Otto Alencar (PSD - BA) - N

Paulo Bauer (PSDB - SC) - S

Paulo Paim (PT - RS) - N

Paulo Rocha (PT - PA) - N

Raimundo Lira (PMDB - PB) - S

Randolfe Rodrigues (REDE - AP) - N

Regina Sousa (PT - PI) - N

Reguffe (* - DF) - S

Renan Calheiros (PMDB - AL) - I

Ricardo Ferraço (PSDB - ES) - S

Ricardo Franco (DEM - SE) - S

Roberto Requião (PMDB - PR) - N

Roberto Rocha (PSB - MA) - S

Romário (PSB - RJ) - S

Romero Jucá (PMDB - RR) - S

Ronaldo Caiado (DEM - GO) - S

Rose de Freitas (PMDB - ES) - S

Sérgio Petecão (PSD - AC) - S

Simone Tebet (PMDB - MS) - S

Tasso Jereissati (PSDB - CE) - S

Telmário Mota (PDT - RR) - N

Valdir Raupp (PMDB - RO) - S

Vanessa Grazziotin (PCdoB - AM) - N

Vicentinho Alves (PR - TO) - I

Waldemir Moka (PMDB - MS) - S

Walter Pinheiro (* - BA) - N

Wellington Fagundes (PR - MT) S

Wilder Morais (PP - GO) - S

Zezé Perrella (PTB - MG) - S

* sem partido

