Comissão que fez revisão da LOM entrega proposta a Leo Prates

Foi entregue nesta terça-feira, 6, ao presidente da Câmara Municipal, vereador Léo Prates (DEM), o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município (LOM). O texto com a versão final foi encaminhado ao chefe do Legislativo pelo vereador Edvaldo Brito (PSD), que é o coordenador e relator do projeto, juntamente com a vereadora Lorena Brandão (PSC), que presidiu a Comissão Especial de Revisão da LOM.

Prioridade da casa em 2018, Prates espera a participação de todas as comissões antes da votação final do projeto em plenário. A proposta será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para análise da constitucionalidade e a partir daí passará a tramitar pelas 11 comissões permanentes.

“Nós temos cerca de 20 anos que não houve atualização, a Lei é a nossa prioridade para esse ano, e agora nós iniciaremos a tramitação nas comissões permanentes. Todas as comissões irão participar antes da votação final”, disse o presidente.

Relator do projeto, Edvaldo Brito (PSD) disse que a revisão da LOM foi um dos trabalhos mais importantes que desempenhou. O vereador afirmou que o projeto é importante pois altera elementos estruturais da cidade. “A Lei Orgânica trata de várias áreas, como saúde e habitação, mexe com elementos estruturais do município, essa lei não pertence a oposição nem para aqueles que defendem o prefeito, é uma lei da Câmara, pois é a única lei que é feita pelo Legislativo”, ressaltou.

Líder da oposição, a vereadora Marta Rodrigues (PT), assim como o professor Edvaldo Brito, afirmou que a LOM é um projeto para toda a cidade, onde oposição e situação devem se juntar para pensar o melhor para Salvador. “É o momento que temos que pensar o melhor par o município de Salvador, aposentados, segmentos de Carnaval, é um momento de escuta e, a partir daí, esses segmentos possam se ver dentro da Lei Orgânica do Município”, afirmou a líder da oposição.

Já o vereador Hílton Coelho (PSOL) acredita que o caminho para os debates sobre a LOM ainda será longo, e que é necessário existir uma metodologia que envolva a participação popular. “Os debates ainda vão começar, temos um longo calendário para ser percorrido. Porém, do ponto de vista do conteúdo, ainda iremos ter muitos debates. Nós precisamos ter uma metodologia que envolva toda a população, temos que trabalhar para evitar a farsa da participação popular”, afirmou o edil.

Prates ainda afirmou que o projeto será debatido em audiência pública com a sociedade civil até o dia 16 de maio, complementando o processo iniciado no ano passado pelo colegiado de Revisão da LOM, que realizou cinco audiências. A expectativa do presidente é que a proposta seja votada em julho. “Com eu sempre disse, o nosso prazo final é dezembro, mas a nossa expectativa é que seja votada em julho, seria um presente para a cidade de Salvador”, afirmou.

Também integram a Comissão de Revisão da LOM os vereadores Kiki Bispo (PTB), Tiago Correia (PSDB), Sidninho (Podemos), Sílvio Humberto (PSB), e as vereadoras Aladilce Souza (PCdoB) e Marta Rodrigues (PT).

