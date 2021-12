Comissão do PT traça, com régua fina, perfil do sucessor de Wagner

Ter densidade eleitoral, bom trânsito em todos os partidos da base aliada do governador Jaques Wagner (PT), ser conhecido em todo o Estado, estar em sintonia com a política nacional e ter capacidade de empolgar a militância petista. Esse deve ser o perfil do candidato do PT ao governo, um dos focos da comissão que se reúne nesta sexta-feira, 20, pela manhã para discutir a sucessão estadual 2014, na sede do partido (Rio Vermelho).

A reunião "preliminar" da comissão, como prefere qualificar o secretário de Relações Institucionais, Cezar Lisboa, tem como objetivo oficial discutir a metodologia de ação do grupo. Mas na prática deve orquestrar os meios para a escolha do candidato de consenso, que deve ser conhecido até dezembro.

O PT já decidiu que não haverá prévias para a escolha do nome. Gravitam como pré-candidatos o secretário da Casa Civil, Rui Costa; o senador Walter Pinheiro; o secretário estadual de Planejamento, José Sergio Gabrielli e o ex-prefeito de Camaçari, Luiz Caetano. Pelo menos dois nomes cumprem quase integralmente os pré-requisitos: Walter Pinheiro e Rui Costa (leia ao lado).

Base será ouvida



Integram a comissão o presidente estadual do PT, Jonas Paulo, o secretário Cezar Lisboa, o líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado Rosemberg Pinto, o deputado federal Luiz Alberto e o secretário de organização do PT, Everaldo Anunciação - candidato a presidente do diretório estadual do PT.

Apesar de Wagner não ter descartado os nomes dos pré-candidatos Marcelo Nilo (PDT), Otto Alencar (PSD) e Lídice da Mata (PSB), também tem dito que há um sentimento para que o candidato seja do PT.

Quem lidera o processo é o governador. Mas a comissão enfatiza que ouvirá a base. "A escolha deve ser feita pelo governador. Em sendo o candidato do PT, devemos envolver todos os partidos aliados na discussão, pois não vamos querer que engulam goela abaixo o nome. O candidato tem que ter trânsito em todos os partidos", avalia Rosemberg Pinto.

Jonas Paulo lembra que a escolha tem de ter sintonia com o PT nacional. "A eleição aqui está colada com a nacional. Teremos que discutir critérios como densidade eleitoral, capilaridade no Estado, boa relação com a base e a empolgação da militância", diz ele.

Everaldo Anunciação concorda: "O candidato tem de estar conectado com a política nacional, permeabilidade na base aliada e, claro, eleitorado. Esses princípios vão ajudar a decidir".

