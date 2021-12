Comissão do impeachment aprova calendário inicial proposto por Anastasia

A Comissão Especial do Impeachment aprovou nesta segunda-feira, 6, o calendário inicial proposto pelo relator Antonio Anastasia (PSDB-MG). Segundo o planejamento, a votação do impeachment no plenário deve ocorrer nos dias 1º e 2 de agosto. Depois, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, tem cerca de 12 dias para agendar a votação final.

Caso todos os prazos sejam cumpridos integralmente, a votação final deve ocorrer por volta de 15 de agosto. Há a possibilidade do prazo ser postergado, caso haja a necessidade de ampliar a fase probatória, destinada para a oitiva de testemunhas. Os governistas consideram também acelerar o processo durante o prazo das considerações finais, que deve ser feito em até 15 dias pela acusação.

Na semana passada, o cronograma havia se tornado motivo de impasse no colegiado após o presidente da comissão, Raimundo Lira (PMDB-PB), acatar questão de ordem da senadora Simone Tebet (PMDB-MS) que encurtava os prazos em 20 dias. Nesta segunda-feira, Lira voltou atrás da decisão e manteve o planejamento apresentado inicialmente por Anastasia.

