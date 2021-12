Comissão de Feliciano aprova projetos antigays

Comandada pelo seu presidente, pastor Marco Feliciano (PSC-SP), e dominada pela bancada evangélica, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aprovou duas propostas para tentar reverter decisões do Judiciário sobre casamento e união civil de pessoas do mesmo sexo e rejeitou projeto que garantia em lei benefícios previdenciários a dependentes de companheiros homossexuais.



Um dos projetos prevê a realização de plebiscito para decidir sobre o reconhecimento da união civil de pessoas do mesmo sexo.



O objetivo é fazer com que uma eventual consulta popular contrarie decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu os efeitos jurídicos destas uniões, que passaram a poder ser registradas em cartório.



Trâmite das propostas



O outro projeto aprovado ontem prevê a suspensão da decisão que permite a realização de casamentos civis gays em cartórios, tornada obrigatória por resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



As duas propostas seguirão para outras comissões e irão a plenário da Câmara.

adblock ativo